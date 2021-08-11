Messi’nin PSG’den alacağı ücret ne kadar? Messi maaşı ne kadar oldu?

MESSİ PSG TRANSFER ÜCRETİ NE KADAR?

Avrupa futbolunda dev bir transfer gerçekleşti. 21 yıllık Barcelona kariyerini resmen bitiren Lionel Messi, PSG ile anlaştı. Arjantinli futbolcu için Paris'te adeta büyük bir heyecan başladı. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe dünkü kapağında 'Paris, Messi'yi bekliyor' manşetiyle dikkat çekmişti.

Messi ile PSG arasındaki anlaşmanın tamamlandığını, artık resmi duyuru için ufak detayların üzerinde durulduğu yazıldı. Bonuslar ve primler hariç net olarak yılda 40 milyon euro kazanacak Messi'nin ayrıca sözleşme süresiyle ilgili de görüşmeleri yürüttüğü ifade edildi.