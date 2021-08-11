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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:17

Messi’nin PSG’den alacağı ücret ne kadar? Messi maaşı ne kadar oldu?

Messi’nin PSG’den alacağı ücret ne kadar? Messi maaşı ne kadar oldu?

Messi’nin PSG’ye transferi, dünya tarihine geçecek transferler arasında yer aldı. Pek çok otoriteye göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Lionel Messi, 21 yıl boyunca formasını terlettiği Barcelona’dan ayrıldı. Messi, Barcelona’dan ayrılığının ardından ise PSG ile anlaştı. Bu noktada, Messi’nin PSG’den alacağı ücret ne kadar? Messi maaşı ne kadar oldu soruları vatandaşların gündemine oturdu. İşte Messi’nin alacağı ücret;

Futbol dünyasının en önemli transferlerinden birine PSG imza attı. Lionel Messi 13 yaşında girdiği Barcelona'nın kapısından tam 21 yıl sonra ayrıldı. LaLiga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Barcelona'da yeni sözleşme imzalayamayan Messi, gözyaşlarıyla kulübe veda etti ve PSG'nin yolunu tuttu. Messi'nin PSG'ye transferinde görkemli bir karşılama olurken, yıldız futbolcunun alacağı ücret merak konusu oldu. Peki, Messi'nin PSG'den alacağı ücret ne kadar? Messi maaşı ne kadar oldu?

MESSİ'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını yazdı. Haberde, Messi'nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

MESSİ PSG TRANSFER ÜCRETİ NE KADAR?

Avrupa futbolunda dev bir transfer gerçekleşti. 21 yıllık Barcelona kariyerini resmen bitiren Lionel Messi, PSG ile anlaştı. Arjantinli futbolcu için Paris'te adeta büyük bir heyecan başladı. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe dünkü kapağında 'Paris, Messi'yi bekliyor' manşetiyle dikkat çekmişti.

Messi ile PSG arasındaki anlaşmanın tamamlandığını, artık resmi duyuru için ufak detayların üzerinde durulduğu yazıldı. Bonuslar ve primler hariç net olarak yılda 40 milyon euro kazanacak Messi'nin ayrıca sözleşme süresiyle ilgili de görüşmeleri yürüttüğü ifade edildi.

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Messi’nin PSG’den alacağı ücret ne kadar? Messi maaşı ne kadar oldu?
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