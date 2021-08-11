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Giriş Tarihi: 11.8.2021 18:52 Son Güncelleme: 11.8.2021 19:01

Son dakika: Alexander Sörloth için flaş teklifi açıkladılar! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Alexander Sörloth için flaş teklifi açıkladılar! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonun başlamasına oldukça kısa bir süre kala dört büyüklerde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor. Transferin en çok konuşulan ismi Alexander Sörloth için ise Fransız basınından flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren dört büyükler, yaptıkları transferlerle hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarı elde edebilmeyi amaçlıyor. Sezonun açılışına kısa bir süre kala henüz transfer çalışmalarını tamamlayan kulüpler, son güne kadar yeni oyuncularla görüşmelerini sürdürecek.

Bu sezon transferin en çok konuşulan ismi olan Alexander Sörloth, golcü sorunu yaşayan Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi olarak görülüyordu.

Süper Lig'de bir dönem kiralık olarak Trabzonspor forması giyen ve golleriyle taraftarların kalbine giren Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu. Norveçli yıldız golcü, Almanya'da geçirdiği ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı.

Bundesliga'nın ilk haftalarında oldukça fazla uyum sorunu yaşayan Sörloth, 2020-2021 sezonunu 6 gol ve 3 asistle tamamladı.

Bu sezon Trabzonspor ve Fenerbahçe ile sıklıkla anılan Norveçli golcü için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın Alexander Sörloth'u satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlere başladığını aktardı.

Bundesliga'da beklentileri karşılayamayan Sörloth'un yeni sezonda farklı bir maceraya atılmak isteyebileceği de haberde yer alan detaylar arasında.

Aynı haberde golcü oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında dikkat çeken bir ayrıntı görüldü. Premier Lig'den Southampton'ın da listesinde yer aldığı belirtilen Sörloth için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu belirtildi.

Mostafa Mohamed'in düşen formu, Radamel Falcao ve Diagne'nin transfer listesine eklenmesi nedeniyle forvet arayışlarına giren Galatasaray'ın, Sörloth için ilgilenen kulüpler arasında yer alması taraftarlar arasında soru işareti yarattı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN VEDA GİBİ AÇIKLAMA

Leipzig Teknik Direktörü Joseph March, geçtiğimiz günlerde Sörloth adına veda niteliğinde bir açıklama yapmıştı.

Jesse March'ın açıklamaları şöyle:

"Sörloth kampta iyi çalıştı. Sahadayken de çok iyi bir ruh haline sahip ama geleceği belli değil. Bizim şu anki odak noktamız Leipzig'de kesin olarak devam edecek oyuncular üzerinde."

Oyuncunun maliyetinin oldukça yüksek olması, Süper Lig kulüplerini bu transferde zorlayan en başlıca sebep olarak görülüyor. Fransız basınındaki haberlerde ise Sörloth'un Marsilya'ya transferi olası görülüyor.

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Son dakika: Alexander Sörloth için flaş teklifi açıkladılar! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
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