Son dakika: Alexander Sörloth için flaş teklifi açıkladılar! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son dakika... Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren dört büyükler, yaptıkları transferlerle hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarı elde edebilmeyi amaçlıyor. Sezonun açılışına kısa bir süre kala henüz transfer çalışmalarını tamamlayan kulüpler, son güne kadar yeni oyuncularla görüşmelerini sürdürecek.