Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın lisansı çıkartıldı! Sezonun ilk maçında...
Giriş Tarihi: 11.8.2021 17:27 Son Güncelleme: 11.8.2021 17:31

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın lisansı çıkartıldı! Sezonun ilk maçında...

Son dakika: Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal’ın lisansı çıkartıldı! Sezonun ilk maçında...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu çifte kupayla tamamlanan sezon boyunca büyük rol oynamıştı. Yıldız futbolcu, bu sezon ise bonservisiyle Beşiktaş'a katıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken A Spor'un haberine göre, Ghezzal'ın lisansı çıkartıldı.

Beşiktaş, uzun süren Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile girdiği transfer yarışından kazanarak ayrılmayı başardı. Yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ın, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Alex Teixeira transferinin ardından Rachid Ghezzal için de dikkat çekici bir video hazırlanmasını beklenirken Cezayirli yıldızın lisansı çıkartıldı.

A Spor'un haberine göre, sezonun ilk maçı olan Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Ghezzal sahada yer alabilecek.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın lisansı çıkartıldı! Sezonun ilk maçında...
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