Son dakika: Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal’ın lisansı çıkartıldı! Sezonun ilk maçında...

Beşiktaş, uzun süren Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile girdiği transfer yarışından kazanarak ayrılmayı başardı. Yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ın, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Alex Teixeira transferinin ardından Rachid Ghezzal için de dikkat çekici bir video hazırlanmasını beklenirken Cezayirli yıldızın lisansı çıkartıldı.
A Spor'un haberine göre, sezonun ilk maçı olan Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Ghezzal sahada yer alabilecek.