Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Muslera’nın yerine oynayacak ismi açıkladı!

Fatih Terim'in açıklamaları...

St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Her maçtan sonra devamlı Falcao soruluyor. Kadroya alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebebi var.