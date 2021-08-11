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Giriş Tarihi: 11.8.2021 20:34 Son Güncelleme: 11.8.2021 20:48

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Muslera'nın yerine oynayacak ismi açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Muslera’nın yerine oynayacak ismi açıkladı!

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray, 1-1'in rövanşında turu geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İskoçya'da zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. İlk maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın yerine kimin oynayacağı merak konusuydu. Teknik Direktör Fatih Terim, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında bu konuya açıklık getirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında St. Johnstone ile İskoçya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçta alınan 1-1'lik skorun ardından galibiyetle dönerek tur atlamayı isteyen Galatasaray, zorlu bir maça çıkacak.

İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı kart gören ve penaltıya sebebiyet veren Fernando Muslera, bu maçta forma giyemeyecek.

Muslera'nın yerine kimin oynayacağı merak edilirken, Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında bu soruya yanıt verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları...

St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Her maçtan sonra devamlı Falcao soruluyor. Kadroya alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebebi var.

Kaleci olarak yarın İsmail Çipe oynayacak.

Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik.

İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız.

O kadar sıcağa alıştık ancak şimdi mont giydim. 20 derece fark var. Bu kolay bir şey değil. İnsanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. İnşallah etkilenmeyiz.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Muslera'nın yerine oynayacak ismi açıkladı!
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