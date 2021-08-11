Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Muslera’nın yerine oynayacak ismi açıkladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında St. Johnstone ile İskoçya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçta alınan 1-1'lik skorun ardından galibiyetle dönerek tur atlamayı isteyen Galatasaray, zorlu bir maça çıkacak.
İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı kart gören ve penaltıya sebebiyet veren Fernando Muslera, bu maçta forma giyemeyecek.
Muslera'nın yerine kimin oynayacağı merak edilirken, Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında bu soruya yanıt verdi.
Fatih Terim'in açıklamaları...
St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Her maçtan sonra devamlı Falcao soruluyor. Kadroya alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebebi var.
Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik.
İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız.
O kadar sıcağa alıştık ancak şimdi mont giydim. 20 derece fark var. Bu kolay bir şey değil. İnsanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. İnşallah etkilenmeyiz.