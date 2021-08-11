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Giriş Tarihi: 11.8.2021 18:02 Son Güncelleme: 11.8.2021 18:23

Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u resmen açıkladı! Yeni transferin maliyeti belli oldu...

Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson’u resmen açıkladı! Yeni transferin maliyeti belli oldu...

Son dakika haberi... Galatasaray, transfer çalışmaları için İstanbul'a getirdiği Victor Nelsson'u resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'a 7 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Victor Enok Nelsson ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılar Danimarkalı oyuncu için kulübüne 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"4.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

VİCTOR NELSSON KİMDİR?

14 Ekim 1998 yılında Danimarka'nın Hornbæk şehrinde dünyaya gelen Nelsson, ülkesinin Nordsjælland takımının altyapısında futbol yaşamına başladı. Stoper mevkisinde oynayan ve 1.85 metre boyundaki Nelsson, Nordsjælland'da A takıma yükselerek burada 98 resmi maç oynadı ve 2 gole imza attı.

Buradaki başarılı performansının ardından 2019-2020 yaz transfer sezonunda Danimarka'nın en gözde kulüplerinden Kopenhag'a 3,6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Kopenhag'da 87 müsabakada boy gösteren Nelsson, Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 maçta forma giydi.

Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 35 maç oynadığı U21 takımının kaptanıydı. 11 Kasım 2020 tarihinde Danimarka'nın İsveç ile oynadığı hazırlık maçında A Milli Takım'da ilk defa yer almanın gururunu yaşadı.

Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u resmen açıkladı! | Video

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Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u resmen açıkladı! Yeni transferin maliyeti belli oldu...
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