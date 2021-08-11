Son dakika: Galatasaray’da 8 ayrılık! Yaprak dökümü başlıyor...

Son dakika haberi... Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. transferi Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 16'ya çıktı.
Aslan, lig başlamadan kontenjanını boşaltmak zorunda. En büyük sıkıntı ise 590 milyon TL olan takım bütçesinin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 480 milyon TL'ye düşmesi gerek. İşte son durum...
GALATASARAY'DA 8 AYRILIK BEKLENİYOR!
Gözünden operasyon geçirecek Omar Elabdellaoui sezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak.
A Takım seviyesinde görülmeyen Ozornwafor'la yollar ayrılacak.
Konyaspor'a dönmeye soğuk bakan Jesse Sekidika Süper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak.
Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek.
Mbaye Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak.
Yüksek maliyetli bir başka yıldız Ryan Babel de yol ayrımında. Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı.
Luyindama için Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Kongolu stoperin durumu belirsizliğini koruyor.
NELSSON: MEYDAN OKUMAK İÇİN GELDİM
G.Saray'ın transferini KAP'a bildirdiği Victor Nelsson, dün İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki Danimarkalı savunmacı bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi imzayı atacak.
Cimbom, genç oyuncu için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Nelsson, "Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum" dedi.
12 MİLYON GETİR
Geçtığimiz hafta İngiliz kulübü Tottenham ile sponsorluk anlaşması imzalayan Getir firması, Galatasaray'ın formasının kol kısmına reklam verdi. Bu sponsorluk anlaşmasıyla sarı-kırmızılı kulübün kasasına 12 milyon TL girecek.
İmza töreninde konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, "Başkanımızın liderliğinde yürüyen bir ekip var. Ben bu ekibin içinde değilim ama çok yeni transfer yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Biz genç, taraftarın kendini bulabileceği bir takım istiyoruz. Bu düzeni kurmak için yola devam ediyoruz'' diye konuştu.