Son dakika: Galatasaray’da 8 ayrılık! Yaprak dökümü başlıyor...

İmza töreninde konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, "Başkanımızın liderliğinde yürüyen bir ekip var. Ben bu ekibin içinde değilim ama çok yeni transfer yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Biz genç, taraftarın kendini bulabileceği bir takım istiyoruz. Bu düzeni kurmak için yola devam ediyoruz'' diye konuştu.