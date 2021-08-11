Son dakika... Galatasaray’ın yıldızı için flaş sözler! ’Gereksiz transfer...’

"FALCAO GEREKSİZ TRANSFERDİ"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Falcao çok gereksiz bir transferdi. O kalitede bir oyuncuyu kulübü niye bu kadar ucuz paraya bıraksın? İyi düşünülmeden transfer edildi.

Ben şahsen, Diagne'nin kalması taraftarıyım. Terim tarafından iyi motive edilirse, geçen sene de Premier Lig'de fiziki direnç kazandı, faydalı olacağı görüşündeyim. Stoperin de tamamlanmasıyla eldeki oyunculara göre başka transfere gerek de görmüyorum. Kenar bekleri alternatifli zaten.