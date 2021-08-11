Son dakika... Galatasaray’ın yıldızı için flaş sözler! ’Gereksiz transfer...’

Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Cicaldau, Aanholt ve Nelsson'u alan sarı-kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Aslan'da Falcao ve Feghouli satış listesindeyken, Diagne'yle de yollar ayrılabilir.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, Galatasaray'daki son gelişmeleri Sabah Spor'un usta yazarları değerlendirdi. İşte detaylar...
SORU: Diagne, Falcao ve Feghouli istenmiyor. Kiralık Mohamed'in durumu belirsiz. Galatasaray kaç takviye daha yapmalı?
LEVENT TÜZEMEN: Türkiye'de transfer 8 Eylül'de bitecek. Yani kulüplerin gerçek kadrolarını transfer bittikten sonra göreceğiz. Mohamed, geldiği günkü formunda değil. Ancak G.Saray'ın ocak ayına kadar bonservisini alma konusunda bir süreci var. Terim, ocak ayına kadar sabırlı olacaktır.
Falcao ve Feghouli'yi göndermek için Başkan Burak Elmas, iki oyuncuyla özel bir görüşme yaptı. Paralarını ödeyemeyeceğini anlattı ve kulüp bulmalarını istedi. Ancak iki oyuncuya henüz beklenen rakamlarda bir talip yok. Eğer bu iki oyuncu gitmezse Florya'da oturtularak büyük paralar ödenmemelidir.
G.Saray'ın oynamayan iki oyuncuya yüksek maaş ödeme lüksü yoktur. Terim, gitmezlerse Feghouli ve Falcao'yu hazır tutmak için çaba sarf etmelidir.
Diagne, hâlâ G.Saray'da iş yapar. Yüksek maliyetle gelen oyuncuyu 'Gitsin de kurtulalım' zihniyetiyle ucuza göndermek de hata olur. Yönetim istediği fiyata satamazsa Diagne'yi kiralama yolunu tercih etmelidir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu oyuncular varken bile bir santrfor almaları gerekiyordu. Şimdi de dinamikler değişmedi. Ama öncelik merkez orta sahada olmalı. Taylan ve Aytaç ile bu direnci sağlayamazlar. Geçen sezon Gedson sorunları çözmüştü. Şimdi de almaya çalışıyorlar. Önceliği bu noktaya vermeliler. Yeni gelen bek oyuncuları ve stoper, direnci artıracaktır. G.Saray'ın da artık hücum beki problemi yok. Şimdi onlara gereken, tempolu bir takım yaratmak. Sonrasında santrfor için hamle yapacaklardır.
ALİ GÜLTİKEN: Mohamed ve bir ilave santrfor daha G.Saray açısından olması gerekir. Çünkü lig uzun bir maraton. Lig rekabetini götürecek etkili oyunculara ihtiyaç var ki konuştuğumuz mevki santrfor. Her oyun düzeninin beyni olan bir bölgeden bahsediyoruz. Burada doğru oyuncuyu bulamazsanız hangi sistemi oynarsanız oynayın, zorlanırsınız.
"FALCAO GEREKSİZ TRANSFERDİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: Falcao çok gereksiz bir transferdi. O kalitede bir oyuncuyu kulübü niye bu kadar ucuz paraya bıraksın? İyi düşünülmeden transfer edildi.
Ben şahsen, Diagne'nin kalması taraftarıyım. Terim tarafından iyi motive edilirse, geçen sene de Premier Lig'de fiziki direnç kazandı, faydalı olacağı görüşündeyim. Stoperin de tamamlanmasıyla eldeki oyunculara göre başka transfere gerek de görmüyorum. Kenar bekleri alternatifli zaten.
İSMAİL ÇİPE YETERSİZ BERK DE TECRÜBESİZ
SORU: Muslera formsuz. Büyük hatalar yaptı ama kredisi de yüksek. Galatasaray'a artık Muslera ile yarışacak bir kaleci lazım mı?
LEVENT TÜZEMEN: Yoğun bir sezondan sonra Copa America'yı oynadı ve tatil yapamadı. Zihinsel ve bedensel olarak dinlenemedi. Mutlaka dinleneceği bir ortam sağlanmalı. Muslera'nın arkasına da deneyimli bir Türk kaleci alınmalıdır. Çünkü Fatih Öztürk ve İsmail Çipe yetersiz, genç Berk de tecrübesiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Muslera'nın düşüşü yeni değil. Geçen sene sözleşmesini uzattıktan sonra da ciddi performans düşüşleri yaşadı. Sezonu izinsiz geçirdi. Copa America bittikten bir hafta sonra PSV maçına çıktı. Muslera'nın hataları, kalitesiyle ilgili değil, mental olarak çok yorgun. Geçici bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ama rekabete girmesi gerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN: Muslera'nın yeteneği tartışılmaz. Ama biraz baskıyı hissetmesi her oyuncu için faydalıdır. Bu kadar uzun kariyerler içinde dönem dönem bu tür dalgalanmalar olabilir. Ben Muslera'nın bu süreci çabuk atlatacağını düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Tabii ki her iyi kalecinin zaman zaman bir düşüş dönemi olabilir. Ben Muslera'nın yine G.Saray'a önemli katkılar yapacağı görüşündeyim.
FATİH HOCA YENİ KAHRAMANINI BULAMADI!
SORU: Galatasaray'da en çok tartışılan isim Fatih Terim. PSV maçı sonuçları büyük tepki gördü. Terim mi formsuz, Galatasaray mı?
LEVENT TÜZEMEN: Fatih Terim, futbolcularla mükemmel diyalog kurabilen, zeki bir teknik adamdır. Ancak bazen duygusal davranıyor ve hata yapıyor. Terim'i 'gömleği terden sırılsıklam olacakmış gibi' değerlendirmek yanlış olur. G.Saray'ın başarı için Terim'in tamamen sahaya odaklanmasına ihtiyacı var. Yönetim, mükemmel bir görev bölümü yaptı. Terim saha dışında gerçekleşecek olumsuzluklara artık doğrudan girmemeli, bir cevap verilecekse bunu yönetime bırakmalıdır. Eğer Terim, Florya ekseni içinde hareket eder, algı operasyonlarına kafa yormazsa özlenen G.Saray izlenir. Ancak G.Saray'ın fiziksel sorunu var. Benim hep desteklediğim Scott Piri'nin çalışma şeklinin, değişen antrenman koşulları içinde yetersiz kaldığını öğrendim. Piri'nin çalışma yöntemi gözden geçirilmeli.
GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih hocanın 18 kupalık kariyerinde hep önemli futbolcu başarıları oldu. Hoca, yıldızları iyi yönetiyor ve onlardan maksimum verimi alıyor. İki senedir takımdan kahraman çıkartamadı. Sadece Muslera'nın kurtarışları üstüne kurduğu seriler oldu. Takım oyununu öne geçiremeyince, kazanması için mücadele eden oyuncular arasından birisinin çıkıp bir şeyler yapması gerekiyordu. Artık idmanları uzaktan seyretmeyi bırakıp sahada komutları vermeli.
ALİ GÜLTİKEN: Şampiyonluğun gelmediği her noktada eleştiri de beraberinde geliyor. Fatih hocanın büyük bir kredisi var. Bundan dolayı da iki sezon şampiyon olmadan görevine devam edebiliyor. Ama görünen o ki taraftarın gözündeki kredi limitinde bir değişiklik var.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Terim, büyük başarılara imza atmış bir teknik adam. Tabii ki zaman zaman teknik hataları oluyor. Mesela St. Johnstone maçından bir tane örnek vereyim; tabii ki ikinci yarıdaki o ilginç Muslera olayı dengeleri bozdu. Ama ilk yarı G.Saray, gol atmasa bile iyi oynuyordu. Neden böyle bir tabloda devre arasında 3 oyuncu değişti? Bunu benim mantığım almadı. Ama sonuç olarak, Fatih Terim'in başında olduğu G.Saray, her zaman büyük hedefi zorlar.
MOHAMED SORUNU ÇÖZÜLMELİ
SORU: Galatasaray'ın transfer stratejisi daha çok genç isimler üzerine kurulu. Bu kadro iş yapar mı? Hamleler doğru mu?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'n gençleşme politikasını doğru buluyorum. Berkan ve Kerem gibi başarıya aç, öğrenmeye iştahlı, hırslı, genç oyuncular tercih edilmeli. Ayrıca gençler, akıllı, oyun bilgisi yüksek, tecrübeli isimlerle de harmanlanmalı. Bunu Terim çok iyi yapar. Kadro tam netleştikten sonra G.Saray'ı yorumlamak daha doğru olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: G.Saray'ın tecrübeli ayakları var. Transfer planları da sürüyor. Genç oyunculardan hemen verim alamazsınız. Emre Kılınç'ın durumu ortada. Onlar yıldızlar arasında gelişip büyüyecekler. Bu oyunculara güvenip 'Şampiyon olacağım' diyorsanız, çok ciddi bir oyun gücüne de sahip olmalısınız. Fakat strateji doğru. Çünkü Türk takımları için artık satma zamanı. Bir-iki sezon oyuncuları geliştirip transfer vitrininde değerlendirmek zorundalar. Terim, taraftarın desteğiyle bu riskleri çekinmeden alıyor. O yüzden iddiası olan her genç oyuncu için G.Saray doğru takım.
ALİ GÜLTİKEN: Transfer hâlâ devam ediyor. Ben G.Saray'ın da daha etkili takviyeler yapacağını düşünüyorum. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha farklı değerlendiririz. Ama genç oyuncular konusu önemli. Bütün takımlar mali kriterler dolasıyla baskı altındalar ve bütçelerini düşürmek durumundalar. Buna bir de ilk 11'deki Türk oyuncu sayısı eklendi. Şu andaki planlamalar, bu iki dengeyi de bir arada götürebilme adına yapılıyor.
CICALDAU NE YAPACAK?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben genç oyuncular transfer edildiği zaman olaylara iyimser bakıyorum. Son örnek, Danimarkalı stoper Nelsson istikbal vadeden genç bir stoper. Bunun yanında Türk futbolcu ağırlıklı transferler yapıldı. Yeni yabancı statüsüne göre, bu da doğru.
Benim merak ettiğim, Rumen futbolcu Cicaldau'nun takıma nasıl bir katkı vereceği. Bana göre en önemli konulardan bir tanesi Mohamed… Yeri geldikçe vurguluyorum, İstanbul'a gelen yabancıların çoğu fizikten düşüyor. Mohamed, Mısır'dan geldiği zaman taş gibiydi. Ama iki ayda fiziki düşüşe başladı. Son Avrupa maçında da bu düşüşün sürdüğünü gördüm. Bunlar mutlaka halledilmeli.