Son dakika: Lionel Messi’nin ayrılığı Barcelona’da kriz yarattı: Futbolcular isyan bayrağını çekti! Yüzde 80’lik düşüş…

Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi, veda için düzenlediği basın toplantısında, "Ayrılmak istemezdim" açıklamasını yapmıştı.
Ancak Lionel Messi'nin ayrılığı yapılan onlarca görüşmeye ve fedakarlığa rağmen bir zorunluluk haline gelmişti. İspanya LaLiga yönetimi, futbolculara ayrılan maaş bütçelerini düşürmeyi amaçladığı için Lionel Messi'nin de kalmak için yüklü miktarda indirim yapması gerekiyordu.
İlk etapta Barcelona ile imzalayacağı yeni sözleşme için yüzde 50 indirim yapmayı kabul eden Lionel Messi, sözleşmesini yenilemek için bunun yeterli olmadığını öğrendi.
Adeta çıkmaza giren ve tıkanma noktasına gelen sözleşme görüşmelerinde hem Barcelona yönetimi hem de Lionel Messi, en doğru kararın ayrılmak olduğuna kanaat getirdi.
Barcelona'da ayrılmasının hemen ardından uzun süredir ismi anılan PSG'ye 2+1 yıllığına imza atan Lionel Messi'nin, buradan yıllık 35 milyon Euro kazanacağı söylenenler arasında.
PSG formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını ve yeni bir macera için heyecanlı olduğunu dile getiren Lionel Messi, PSG'de Mbappe, Neymar ve Sergio Ramos gibi yıldızlarla bir arada oynayacak.
BARCELONA'DA İSYAN BAYRAKLARI ÇEKİLDİ
Lionel Messi'nin ayrılışının ardından İspanyol devinde krizler giderek artıyor. İngiliz basınından The Athletic, Barcelona ile bağlantısı olan bir kişinin takımdaki futbolcuların oldukça kızgın olduklarını söylediğini yazdı.
The Athletic'in haberinde, Messi'nin gidişinin ardından Pjanic'in dolandırılmış gibi hissettiğini ve Neto'nun takımdan ayrılmak istediğini yazıldı.
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun ise kendisini çok kötü hissettiği ve ne yapacağını bilemediği söylendi.
YÜZDE 80'LİK DÜŞÜŞ
Barcelona'da takım soyunma odasının psikoloji bir hayli bozulmuşken, gelirlerde büyük bir düşüş kaydedildi.
Yine Avrupa basınında yer alan bir haberde, Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından kulüp mağazalarında sert bir dibe batış görüldü.
Forma satışlarında yüzde 80'lik bir düşüş görüldüğü söylenen Barcelona, Messi'den sonra yaşanan bu krizleri kolay toparlayamayacak gibi gözüküyor.