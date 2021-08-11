Son dakika: Messi'den basın toplantısında çarpıcı sözler! "Mbappe ve Neymar'la oynamak çılgınlık"

Son dakika... Barcelona ile olan kontratı sona erdikten sonra İspanyol devinden ayrılan Lionel Messi, yeni takımı PSG'ye imza attı. Deneyimli süperstar, kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Messi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım. Çok heyecanlıyım.
"PSG İLE HER ŞEYİ KAZANMAYA HAZIRIM"
Oynayabildiğim ilk anda sahalarda olacağım. PSG her şeyi kazanmaya hazır. Taraftarlar da beni çok iyi karşıladı onlara da teşekkür ediyorum.
Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım.
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İlk maçıma ne zaman çıkarım bilmiyorum, umarım en kısa zamanda olur. Gerçekten bir an önce PSG formasını giymek istiyorum. Hazır değilim, tatilden yeni döndüm. Sezon öncesi hazırlığı yapmam gerekecek, şu an oynamak için ben de çok sabırsızım"
PSG çok hazır durumda. Ben buraya sadece yardım etmek için geldim gibi görünüyor. Benim hedeflerim burada kupalar kazanmak ve benim için burası harika bir yer. Takımımız çok iyi. Hiç Ş. Ligi'ni kazanmadık bu yüzden her oyunu kazanacak şekilde hazır olmalıyız. Neymar'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Umarım birlikte çok daha güçlü olacağız.
Verratti harika bir oyuncu, o bir fenomen. Barcelona istiyordu ama şimdi tam tersi oldu ve ben onun yanına geldim. Sadece Marco değil, soyunma odamız dünyanın en iyi oyuncularıyla dolu.
"MBAPPE'NİN BAHANESİ KALMADI"
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi ile ilgili görüşlerini paylaştı. En rekabetçi kadroyu kurduklarını ifade eden Al-Khelaifi "Bugün, hem kulübümüz hem de dünya futbolu için tarihi bir gün. Onu izlerken futbolu ne kadar sevdiğimizi anlıyoruz. Taraftarımız için de çok heyecan verici olacak. Neymar'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Umarım birlikte çok daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.