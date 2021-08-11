Son dakika: Messi'den basın toplantısında çarpıcı sözler! "Mbappe ve Neymar'la oynamak çılgınlık"

"PSG İLE HER ŞEYİ KAZANMAYA HAZIRIM"

Oynayabildiğim ilk anda sahalarda olacağım. PSG her şeyi kazanmaya hazır. Taraftarlar da beni çok iyi karşıladı onlara da teşekkür ediyorum.

Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım.

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