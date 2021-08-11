St. Johnstone Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray’ın maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmıştı. Aslan bu karşılaşmadan mutlak galip gelip turu atlamaya planları yapıyor. Bu noktada, St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rövanş maçının tarihi ve canlı yayın kanalı...