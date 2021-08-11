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Giriş Tarihi: 11.8.2021 12:45

St. Johnstone Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray’ın maçı hangi kanalda yayınlanacak?

St. Johnstone Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray’ın maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ilk maçında 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone ile rövanş için karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak isteyen temsilcimiz, tur mücadelesi verecek. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaşırken St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, mücadelenin tarihi ve canlı yayın kanalı

Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmıştı. Aslan bu karşılaşmadan mutlak galip gelip turu atlamaya planları yapıyor. Bu noktada, St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rövanş maçının tarihi ve canlı yayın kanalı...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

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St. Johnstone Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray’ın maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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