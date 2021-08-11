Son dakika! St. Johnstone maçı öncesi Galatasaray kadrosunda sürpriz! Yıldız oyuncu kadro dışı...

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda yarın St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya'ya gidiyor. Maç öncesi açıklanan kamp kadrosunda Galatasary'ın yıldız oyuncusu yer almadı.
RADAMEL FALCAO KADRO DIŞI
Radamel Falcao, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile oynayacağı rövanş maçının kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban