Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika! St. Johnstone maçı öncesi Galatasaray kadrosunda sürpriz! Yıldız oyuncu kadro dışı...
Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:02 Son Güncelleme: 11.8.2021 09:08

Son dakika! St. Johnstone maçı öncesi Galatasaray kadrosunda sürpriz! Yıldız oyuncu kadro dışı...

Son dakika! St. Johnstone maçı öncesi Galatasaray kadrosunda sürpriz! Yıldız oyuncu kadro dışı...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında St. Johnstone takımına yarın konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın yıldızı açıklanan kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray ilk maçta St. Johnstone ile 1-1 berabera kalmıştı.

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda yarın St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya'ya gidiyor. Maç öncesi açıklanan kamp kadrosunda Galatasary'ın yıldız oyuncusu yer almadı.

RADAMEL FALCAO KADRO DIŞI

Radamel Falcao, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile oynayacağı rövanş maçının kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban

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Son dakika! St. Johnstone maçı öncesi Galatasaray kadrosunda sürpriz! Yıldız oyuncu kadro dışı...
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