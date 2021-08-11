Chelsea ile Villarreal'in final mücadelesinde kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa finalinde kazanan takım belli oldu. Kırana geçen mücadelede normal ve uzatma sürelerinde 1-1'lik beraberlikle noktalanan maçta kupanın sahibini seri penaltı atışları belirledi. Karşılaşmayı ve kupayı kazanan isimleri merak eden futbolseverler "Süper Kupayı kim aldı, hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER KUPAYI KİM ALDI, HANGİ TAKIM KAZANDI?

UEFA Süper Kupayı alan takım ve maça ilişkin özet detaylar şöyle;