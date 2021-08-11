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Giriş Tarihi: 12.8.2021 01:14 Son Güncelleme: 12.8.2021 01:14

Süper Kupayı kim aldı? UEFA Süper Kupayı hangi takım kazandı?

Süper Kupayı kim aldı? UEFA Süper Kupayı hangi takım kazandı?

UEFA Süper Kupa final mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile İspanya La Liga takımlarından Villarreal kupayı müzesine götürmek için mücadele verdi. Çekişmeli geçen final mücadelesinde normal süre ve uzatma süreleri 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken kupanın sahibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte kazananı merak eden futbolseverler yoğun şekilde “Süper Kupayı kim aldı, hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olarak araştırılan “Süper Kupayı kim aldı, hangi takım kazandı?” soruların yanıtları ve tüm bilgiler.

Chelsea ile Villarreal'in final mücadelesinde kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa finalinde kazanan takım belli oldu. Kırana geçen mücadelede normal ve uzatma sürelerinde 1-1'lik beraberlikle noktalanan maçta kupanın sahibini seri penaltı atışları belirledi. Karşılaşmayı ve kupayı kazanan isimleri merak eden futbolseverler "Süper Kupayı kim aldı, hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER KUPAYI KİM ALDI, HANGİ TAKIM KAZANDI?

UEFA Süper Kupayı alan takım ve maça ilişkin özet detaylar şöyle;



Süper Kupa final maçında Chelsea ile Villarreal karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk golü bulan takım 27. Dakika Hakim Ziyech ile Chelsea oldu. İngiliz ekibin golüne Villarreal'den 73. dakikada Gerard Moreno cevap verdi ve skor maçın normal süresi ile oynanan uzatma dakikaları boyunca bozulmadı.



Böylelikle UEFA Süper Kupa'nın sahibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Yapılan seri penaltı atışları şöyle sonuçlandı

  • Chelsea 0 – 1 Villarreal
  • Chelsea 1 – 1 Villarreal
  • Chelsea 2 – 2 Villarreal
  • Chelsea 3 – 3 Villarreal

  • Chelsea 4 – 4 Villarreal
  • Chelsea 5 – 5 Villarreal
  • Chelsea 6 – 5 Villarreal

Bu sonuçla penaltı atışlarını 6-5'lik üstünlükle kapatan Chelsea, UEFA Süper Kupanın sahibi oldu.



Stat: Windsor Park

Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin (Rusya)

Chelsea: Mendy (Dk. 119 Kepa), Zouma (Dk. 66 Christensen), Chalobah, Rudiger, Hudson-Odoi (Dk. 82 Azpilicueta), Kante (Dk. 65 Jorginho), Kovacic, Alonso, Ziyech (Dk. 43 Pulisic), Havertz, Werner (Dk. 65 Mount)

Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Dk. 58 Estupinan), Trigueros (Dk. 71 Gomez), Capoue (Dk. 70 Gaspar), Alberto Moreno (Dk. 85 Morlanes), Pino (Dk. 91 Mandi), Dia (Dk. 86 Raba), Gerard Moreno

Goller: Dk. 27 Ziyech (Chelsea), Dk. 73 Gerard Moreno (Villarreal)

Sarı kartlar: Dk. 45 Rudiger (Chelsea), Dk. 61 Pino, Dk. 119 Raba (Villarreal)

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Süper Kupayı kim aldı? UEFA Süper Kupayı hangi takım kazandı?
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