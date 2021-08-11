Chelsea ile Villarreal'in final mücadelesinde kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa finalinde kazanan takım belli oldu. Kırana geçen mücadelede normal ve uzatma sürelerinde 1-1'lik beraberlikle noktalanan maçta kupanın sahibini seri penaltı atışları belirledi. Karşılaşmayı ve kupayı kazanan isimleri merak eden futbolseverler "Süper Kupayı kim aldı, hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
UEFA Süper Kupayı alan takım ve maça ilişkin özet detaylar şöyle;
Süper Kupa final maçında Chelsea ile Villarreal karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk golü bulan takım 27. Dakika Hakim Ziyech ile Chelsea oldu. İngiliz ekibin golüne Villarreal'den 73. dakikada Gerard Moreno cevap verdi ve skor maçın normal süresi ile oynanan uzatma dakikaları boyunca bozulmadı.
Böylelikle UEFA Süper Kupa'nın sahibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Yapılan seri penaltı atışları şöyle sonuçlandı
Bu sonuçla penaltı atışlarını 6-5'lik üstünlükle kapatan Chelsea, UEFA Süper Kupanın sahibi oldu.
Stat: Windsor Park
Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin (Rusya)
Chelsea: Mendy (Dk. 119 Kepa), Zouma (Dk. 66 Christensen), Chalobah, Rudiger, Hudson-Odoi (Dk. 82 Azpilicueta), Kante (Dk. 65 Jorginho), Kovacic, Alonso, Ziyech (Dk. 43 Pulisic), Havertz, Werner (Dk. 65 Mount)
Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Dk. 58 Estupinan), Trigueros (Dk. 71 Gomez), Capoue (Dk. 70 Gaspar), Alberto Moreno (Dk. 85 Morlanes), Pino (Dk. 91 Mandi), Dia (Dk. 86 Raba), Gerard Moreno
Goller: Dk. 27 Ziyech (Chelsea), Dk. 73 Gerard Moreno (Villarreal)
Sarı kartlar: Dk. 45 Rudiger (Chelsea), Dk. 61 Pino, Dk. 119 Raba (Villarreal)