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Giriş Tarihi: 11.8.2021 08:32

Süper Lig ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021-2022 Süper Lig fikstürü - maç programı - derbi tarihleri!

Süper Lig ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021-2022 Süper Lig fikstürü - maç programı - derbi tarihleri!

Süper Lig maç programı ve fikstürü ligin başlamasına sayılı günler kala milyonlarca futbolseverin gündemindeki yerini aldı. 2021-2022 sezonunda ilk üç hafta oynanacak karşılaşmaların tarihleri Türk Futbol Federasyonu TFF tarafından duyuruldu. Bu kapsamda “Süper Lig ne zaman, hangi gün ve hangi maçla başlıyor, derbiler ne zaman oynanacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. İlk maç 13 Ağustos günü ekranlar gelirken ligin ilk yarısı ise 27 Aralık’ta sona erecek. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021 fikstürü ve maç programı…

Süper Lig maçları için heyecan başlıyor… Binlerce futbolseverin merakla beklediği lig maçlarının 13 Ağustos tarihindeki ilk maçla beraber başlayacağı bilinirken kısa süre kala konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. "Süper Lig ne zaman, hangi gün ve hangi maçla başlıyor, derbiler ne zaman oynanacak?" soruları hal böyleyken araştırma konusu haline geldi. TFF ilk üç haftanın maç programını paylaştı. İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig maç programı ve fikstürü…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

TFF ile Süper Lig başlama tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

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Süper Lig ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021-2022 Süper Lig fikstürü - maç programı - derbi tarihleri!
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