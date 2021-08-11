Süper Lig ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021-2022 Süper Lig fikstürü - maç programı - derbi tarihleri!

Süper Lig maçları için heyecan başlıyor… Binlerce futbolseverin merakla beklediği lig maçlarının 13 Ağustos tarihindeki ilk maçla beraber başlayacağı bilinirken kısa süre kala konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. "Süper Lig ne zaman, hangi gün ve hangi maçla başlıyor, derbiler ne zaman oynanacak?" soruları hal böyleyken araştırma konusu haline geldi. TFF ilk üç haftanın maç programını paylaştı. İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig maç programı ve fikstürü…