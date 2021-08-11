Süper Lig’e Beşiktaş damgası! İşte o rekorlar...

SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

DERBİLERDE KÖTÜ PERFORMANS DA GÖSTERDİ

Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak da tarihe geçti. Siyah-beyazlı takım, Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenildi.

5 KIRMIZI KART GÖREN TEK TAKIM

Beşiktaş, Türkiye'nin 63 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde bir önceki sezonun şampiyonu olarak 2003-2004'te de iyi başlayan ilk yarıyı lider bitiren siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun ikinci yarısına da büyük bir şokla başladı. 2003-2004 sezonunun 18. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'nda 25 Ocak 2004 tarihindeki karşılaşmada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız'ın hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 6 kişi kaldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.