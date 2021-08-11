Trabzonspor 25 yıl sonra Norveç deplasmanında!

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi yeni düzenlenmeye başlanan UEFA Konfederasyon Lig'inde ise 1 maç oynadı.