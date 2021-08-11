UEFA Süper Kupası sahibini buluyor! Chelsea-Villarreal (CANLI)

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin sahipleri Chelsea ve Villarreal, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon kurduğu iddialı kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Chelsea, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek çifte kupayı kaldırmak istiyor.

Villarreal ise Avrupa Ligi'nin en tecrübeli teknik adamlarından Unai Emery ile Avrupa futbolunun 2 numaralı kupasını müzesine götürmüştü. İspanyol ekibi, zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Saat 22.00'de başlayan karşılaşma, Kuzey İrlanda'nın Windsor Park Stadı'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Zouma, Chalobah, Rüdiger, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz, Alonso, Werner

Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Moreno, Pino, Dia, Moreno