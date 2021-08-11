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Giriş Tarihi: 11.8.2021 21:33 Son Güncelleme: 11.8.2021 21:50

UEFA Süper Kupası sahibini buluyor! Chelsea-Villarreal (CANLI)

UEFA Süper Kupası sahibini buluyor! Chelsea-Villarreal CANLI

İngiliz devi Chelsea ve İspanyol ekibi Villarreal, UEFA Süper Kupa için kozlarını paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Chelsea, Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Villarreal ile Kuzey İrlanda'da bulunan Windsor Park Stadı'nda karşılaşıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin sahipleri Chelsea ve Villarreal, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon kurduğu iddialı kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Chelsea, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek çifte kupayı kaldırmak istiyor.

Villarreal ise Avrupa Ligi'nin en tecrübeli teknik adamlarından Unai Emery ile Avrupa futbolunun 2 numaralı kupasını müzesine götürmüştü. İspanyol ekibi, zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Saat 22.00'de başlayan karşılaşma, Kuzey İrlanda'nın Windsor Park Stadı'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Zouma, Chalobah, Rüdiger, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz, Alonso, Werner

Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Moreno, Pino, Dia, Moreno

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UEFA Süper Kupası sahibini buluyor! Chelsea-Villarreal (CANLI)
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