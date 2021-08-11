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Giriş Tarihi: 11.8.2021 17:11

Umut Nayir, Beşiktaş'a veda etti

İHA
Umut Nayir, Beşiktaş’a veda etti

Beşiktaş ile yolları ayrılan Umut Nayir, siyah-beyazlı camiaya ve Beşiktaş taraftarına veda etti. Giresunspor ile prensip anlaşmasına varan Umut Nayir'in, önümüzdeki günlerde Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Umut Nayir, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu. Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile prensip anlaşmasına varan forvet oyuncusunun, önümüzdeki günlerde Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan ve geçtiğimiz sezon Hajduk Split'te kiralık olarak forma giyen Umut Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılara veda ederken şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş camiası; bugün itibariyle kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkürü de büyük Beşiktaş taraftarına. Takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın. Sevgilerimle."

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Umut Nayir, Beşiktaş'a veda etti
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