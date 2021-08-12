Ahmed Musa: Karagümrük’ü yukarılara çıkarmak istiyorum

Ahmed Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagümrük'te başarılı olmak istediğini söyledi. Karagümrük'e transferinden duyduğu memnuniyeti anlatan Nijeryalı oyuncu, "Benim için burada bir aile ortamı var. Hocam, kulüp çalışanları, başkan ve oyuncu arkadaşlarım harikalar. Bu takımda olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'te başarılı olmayı çok arzu ettiğini belirten Musa, "Başkan Süleyman Hurma buraya geldiğimde kulübün son yıllardaki başarılarını anlattı. Ben de bu takımın başarılarına katkıda bulunmak istiyorum. Bu kulübü daha yukarılara çıkarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.