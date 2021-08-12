Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’da tur günü
Giriş Tarihi: 12.8.2021

Avrupa’da tur günü

Avrupa’da tur günü
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, sahasındaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İskoç ekibi St.Johnstone ile McDiarmid Park'ta karşılaşıyor. Kazanan takımın turu geçeceği eşleşmede beraberlik halinde ise uzatma ve gerekirse penaltılar var. Sarı-kırmızılılar turu geçerse, playoff'ta Danimarka ekibi Randers ile eşleşecek. Elenmesi halinde G.Saray, Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Vojvodina- LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcilerimizden Trabzonspor, geçen hafta evinde 3-3 berabere kaldığı Norveç ekibi Molde ile bugün 19.00'da rövanşa çıkacak. Molde Stadı'ndaki mücadelede kazanan turu geçecek. A Spor'dan yayınlanacak maçın berabere bitmesi halinde uzatmalara gidilecek ve skor değişmezse turu geçen takımı penaltılar belirleyecek. Trabzon turu geçerse play-off'ta Roma ile oynayacak.

UEFA'NIN bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. ön eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede galibiyet ve beraberlik halinde kırmızı-beyazlılar turu geçecek. Konuk ekibin tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzayacak. İki farklı yenilgilerde Sivasspor elenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin ayrılığı Barcelona’da kriz yarattı: Futbolcular isyan bayrağını çekti! Yüzde 80’lik düşüş…
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'THK' tepkisi: Bu uçakları çalışamaz hale getiren sizsiniz
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Son dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Tam 8 ayrılık birden...
Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliği
MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 11 Ağustos 2021 MasterChef 9. önlüğü kim aldı?
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...
Okullar ne zaman açılacak, Eylül’de açılacak mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!
TOKİ'den büyük fırsat: İstanbul dahil tam 21 ilde uygun fiyatlı arsa satışı başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da tur günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA