Avrupa’da tur günü

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, sahasındaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İskoç ekibi St.Johnstone ile McDiarmid Park'ta karşılaşıyor. Kazanan takımın turu geçeceği eşleşmede beraberlik halinde ise uzatma ve gerekirse penaltılar var. Sarı-kırmızılılarturu geçerse, playoff'taDanimarka ekibiRanders ile eşleşecek. Elenmesi halinde G.Saray, Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Vojvodina- LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcilerimizden Trabzonspor, geçen hafta evinde 3-3 berabere kaldığı Norveç ekibi Moldeile bugün 19.00'darövanşa çıkacak. Molde Stadı'ndaki mücadelede kazanan turu geçecek. A Spor'dan yayınlanacak maçın berabere bitmesi halinde uzatmalara gidilecek ve skor değişmezse turu geçen takımı penaltılar belirleyecek. Trabzon turugeçerse play-off'taRoma ile oynayacak.
UEFA'NIN bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. ön eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi konuk edecek. BahçeşehirKoleji Sivas 4 EylülStadı'nda saat21.00'de başlayacak mücadelede galibiyet ve beraberlik halinde kırmızı-beyazlılar turu geçecek. Konuk ekibin tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzayacak. İki farklı yenilgilerde Sivasspor elenecek.