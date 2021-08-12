Beşiktaş muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler ve kaçıncı torbada yer alıyor?

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Siyah beyazlılar, bu sezon Avrupa'nın en büyük organizasyonunda ülkemizi temsil eden tek takım olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi henüz yapılmamışken Beşiktaş'ın rakipleri de merak konusu oldu. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille de bulunuyor. Peki, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş kaçıncı torbada bulunuyor? İşte, tüm bu soruların cevapları