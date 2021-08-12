Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.8.2021 01:34 Son Güncelleme: 13.8.2021 01:34

Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunun perdeleri Beşiktaş Rizespor maçıyla açılıyor. Ligin tatilinin sona ermesinin ardından uzun ve zorlu maraton bir kez daha başlıyor. 2021-2022 sezonunun açılış mücadelesi olma özelliği taşıyan Beşiktaş Rizespor karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Lig'de yeni sezon maratonu Beşiktaş - Rizespor mücadelesiyle başlıyor. Son şampiyon Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak olan mücadeleyi seyretmek isteyenler Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Rizespor maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;

  • Süper Lig 1. Hafta Beşiktaş Rizespor maçında ilk düdük 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20:30'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'TA GHEZZAL, ANTRENMANA KATILDI

Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte, Rachid Ghezzal, takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan taktik maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.



GHEZZAL, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ KADROSUNA ALINDI

Öte yandan siyah-beyazlı ekiple sadece tek antrenmana çıkan Rachid Ghezzal, yarın oynanacak mücadelenin kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor: "Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın."

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Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
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