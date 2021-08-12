Tüm zamanların en iyisi olarak görülen Messi dün Paris Saint Germain’e imza attı. “Neymar ve Mbappe ile oynamak çılgınlık. Şampiyonlar Ligi’ni yine kazanmak istiyorum” dedi.
Spor tarihine geçen imza töreni dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Paris Saint-Germain tarihinin en önemli imzasını Lionel Messi'ye attırdı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Dünya futboluiçin tarihi bir gün. Messi,tarihin en iyi oyuncularındanbiri. Dünyadaki en iyi oyuncuyukadromuza kattığımızıdüşünüyoruz. Hâlâ bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Hem biz hem de Leo, bu anlaşmanın olmasını çok istedik" dedi.
'BURAYA ÇOK ÇABUK ALIŞTIM'
Messi ise, "Barcelona'dan ayrılmakbenim için çok zor olsada burada olduğum için de çokmutluyum. Çabuk alıştım. Heyecanlıyımve resmen hayatımdeğişti. Harika bir transfer oldu.Ben de onlarla birlikte olmaktanmutluluk duyuyorum. Dünyanınen iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım.Çok heyecanlıyım.Mbappe ve Neymar ile birlikteoynamak güzel olacak, çok mutluyum.Bu bir çılgınlık! PSG herşeyi kazanmaya hazır. Sokaktakiinsanları düşünüyorum, Barcelona'yıdüşünüyorum, herkesi düşünüyorum.İspanya'da herkesdışarıdaydı. Onları sokakta görmekunutulmazdı. Fransa resmensokaktaydı. Onları tekrarstadyumda görmek istiyorum"ifadelerini kullandı.
BARCELONA BENİM EVİM
HİÇ Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadık, bu yüzden her oyunu kazanacak şekilde hazır olmalıyız. Hayalim bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. BUGÜN aynı heyecanla bir çocuk gibi hissediyorum. O heyecanlı, azimli çocuk olarak yeniden çabalamak istiyorum. PSG'YE gelmemin sebeplerinden biri de Neymar. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Barcelona ile karşılaşır mıyız bilmiyorum. Eğer oraya rakip olarak gidersem benim için çok garip bir his olur. Çünkü orası benim evim.
340 MİLYON EURO'LUK HÜCUM GÜCÜ Arjantinli süper starın transferiyle PSG, müthişbir hücum hattına kavuştu. Mbappe (160),Neymar (100), Messi'den (80) oluşan ileri üçlününpiyasa değeri ise toplamda 340 milyonEuro'yu (3 milyar 740 milyon TL) buldu.
Paris'de iki gündür devam eden Messi şöleni dün doruk noktasına ulaştı. Arjantinli yıldız, kendisi için toplanan coşkulu taraftarları balkondan selamladı.
Bülent TİMURLENK
Atılan bu imza Messi'nin düşüşü anlamını taşır mı?
Messi tek başına maç alacak bir yetenek olsa da 2015'ten beriŞampiyonlar Ligi'ni kazanamayan,bir yıl önce BayernMünih'ten 8 gol yiyen, ligdeşampiyonlukları Real Madrid veAtletico Madrid'e kaptıran, starıve ağır işçisiydi. Suarez gittikten sonra sırtındaki yük iki katına çıkmıştı. Bireysel olarak performansında gerileme yok. Messi'yi Avrupa'da100 takım isterdi, ücretini ödeyebilecek1-2 kulüp vardı. O da Paris Saint Germain'i seçti.
Bundan sonra Ligue 1'in seyri nasıl olacak?
Messi sadece Barcelona taraftarının değil, bu oyunu seven herkesin maçlarını kaçırmadığı bir yetenek. Ronaldo, Juventus'a transferolduktan sonra İtalya'da maçlarave tribünlere ilgi arttı. Serie A'ya kan geldi, renk geldi. Elbette PSG'nin mevcut kadrosu liginde 1 numaralı favoriydi. Ama unutmayalım ki, bu seriyi Burak Yılmaz ve arkadaşları kırdı. Elbette hayallerdeki kupa Şampiyonlar Ligi'dir.. Dünyadaki her futbolsever; Messi-Mbappe-Neymar'lı forvet hattının neler yapacağını görmek için ekran başına geçecek. Bundan Fransa Ligi de Şampiyonlar Ligi de fayda sağlayacak. Pandemi etkisi sürüyor ama unutmayalım ki Paris her yıl 50 milyondanfazla turisti çeken bir cazibemerkezi... Yarın öbür gün karantinalar kalktığında Paris'e milyonlar gelecek. Takdir edersiniz ki birkaç yüz bini de PSG mağazalarından Messi forması almadan çıkmayacak. Son 15 yılda Barcelona mağazalarından çıkmadıkları gibi...