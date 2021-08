Bu bir çılgınlık

Spor tarihine geçen imza töreni dün Fransa 'nın başkenti Paris 'te düzenlendi. Paris Saint-Germain tarihinin en önemli imzasını Lionel Messi 'ye attırdı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi,Hâlâ bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Hem biz hem de Leo, bu anlaşmanın olmasını çok istedik" dedi.Messi ise, "Çabuk alıştım. Heyecanlıyımve resmen hayatımdeğişti. Harika bir transfer oldu.Ben de onlarla birlikte olmaktanmutluluk duyuyorum. Dünyanınen iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım.Çok heyecanlıyım.PSG herşeyi kazanmaya hazır. Sokaktakiinsanları düşünüyorum, Barcelona 'yıdüşünüyorum, herkesi düşünüyorum. İspanya 'da herkesdışarıdaydı.ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi 'ni kazanmadık, bu yüzden her oyunu kazanacak şekilde hazır olmalıyız. Hayalim bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak.aynı heyecanla bir çocuk gibi hissediyorum. O heyecanlı, azimli çocuk olarak yeniden çabalamak istiyorum.gelmemin sebeplerinden biri de Neymar . Birbirimizi çok iyi tanıyoruz.Ligi'nde Barcelona ile karşılaşır mıyız bilmiyorum. Eğer oraya rakip olarak gidersem benim için çok garip bir his olur. Çünkü orası benim evim.Paris'de iki gündür devam eden Messi şöleni dün doruk noktasına ulaştı. Arjantinli yıldız, kendisi için toplanan coşkulu taraftarları balkondan selamladı.tek başına maç alacak bir yetenek olsa daSuarez gittikten sonra sırtındaki yük iki katına çıkmıştı. Bireysel olarak performansında gerileme yok.O da Paris Saint Germain 'i seçti.sadece Barcelona taraftarının değil, bu oyunu seven herkesin maçlarını kaçırmadığı bir yetenek.Serie A'ya kan geldi, renk geldi. Elbette PSG'nin mevcut kadrosu liginde 1 numaralı favoriydi. Ama unutmayalım ki, bu seriyi Burak Yılmaz ve arkadaşları kırdı. Elbette hayallerdeki kupa Şampiyonlar Ligi'dir.. Dünyadaki her futbolsever;'lı forvet hattının neler yapacağını görmek için ekran başına geçecek. Bundan Fransa Ligi de Şampiyonlar Ligi de fayda sağlayacak. Pandemi etkisi sürüyor ama unutmayalım kiYarın öbür gün karantinalar kalktığında Paris'e milyonlar gelecek. Takdir edersiniz ki birkaç yüz bini de PSG mağazalarından Messi forması almadan çıkmayacak. Son 15 yılda Barcelona mağazalarından çıkmadıkları gibi...