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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Bu bir çılgınlık

Bu bir çılgınlık

Tüm zamanların en iyisi olarak görülen Messi dün Paris Saint Germain’e imza attı. “Neymar ve Mbappe ile oynamak çılgınlık. Şampiyonlar Ligi’ni yine kazanmak istiyorum” dedi.

Spor tarihine geçen imza töreni dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Paris Saint-Germain tarihinin en önemli imzasını Lionel Messi'ye attırdı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Dünya futbolu için tarihi bir gün. Messi, tarihin en iyi oyuncularından biri. Dünyadaki en iyi oyuncuyu kadromuza kattığımızı düşünüyoruz. Hâlâ bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Hem biz hem de Leo, bu anlaşmanın olmasını çok istedik" dedi.

'BURAYA ÇOK ÇABUK ALIŞTIM'
Messi ise, "Barcelona'dan ayrılmak benim için çok zor olsa da burada olduğum için de çok mutluyum. Çabuk alıştım. Heyecanlıyım ve resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık! PSG her şeyi kazanmaya hazır. Sokaktaki insanları düşünüyorum, Barcelona'yı düşünüyorum, herkesi düşünüyorum. İspanya'da herkes dışarıdaydı. Onları sokakta görmek unutulmazdı. Fransa resmen sokaktaydı. Onları tekrar stadyumda görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

BARCELONA BENİM EVİM

HİÇ Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadık, bu yüzden her oyunu kazanacak şekilde hazır olmalıyız. Hayalim bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak.
BUGÜN aynı heyecanla bir çocuk gibi hissediyorum. O heyecanlı, azimli çocuk olarak yeniden çabalamak istiyorum.
PSG'YE gelmemin sebeplerinden biri de Neymar. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz.
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Barcelona ile karşılaşır mıyız bilmiyorum. Eğer oraya rakip olarak gidersem benim için çok garip bir his olur. Çünkü orası benim evim.

340 MİLYON EURO'LUK HÜCUM GÜCÜ
Arjantinli süper starın transferiyle PSG, müthiş bir hücum hattına kavuştu. Mbappe (160), Neymar (100), Messi'den (80) oluşan ileri üçlünün piyasa değeri ise toplamda 340 milyon Euro'yu (3 milyar 740 milyon TL) buldu.
Paris'de iki gündür devam eden Messi şöleni dün doruk noktasına ulaştı. Arjantinli yıldız, kendisi için toplanan coşkulu taraftarları balkondan selamladı.

Bülent TİMURLENK

Atılan bu imza Messi'nin düşüşü anlamını taşır mı?

Messi tek başına maç alacak bir yetenek olsa da 2015'ten beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan, bir yıl önce Bayern Münih'ten 8 gol yiyen, ligde şampiyonlukları Real Madrid ve Atletico Madrid'e kaptıran, starı ve ağır işçisiydi. Suarez gittikten sonra sırtındaki yük iki katına çıkmıştı. Bireysel olarak performansında gerileme yok. Messi'yi Avrupa'da 100 takım isterdi, ücretini ödeyebilecek 1-2 kulüp vardı. O da Paris Saint Germain'i seçti.

Bundan sonra Ligue 1'in seyri nasıl olacak?

Messi sadece Barcelona taraftarının değil, bu oyunu seven herkesin maçlarını kaçırmadığı bir yetenek. Ronaldo, Juventus'a transfer olduktan sonra İtalya'da maçlara ve tribünlere ilgi arttı. Serie A'ya kan geldi, renk geldi. Elbette PSG'nin mevcut kadrosu liginde 1 numaralı favoriydi. Ama unutmayalım ki, bu seriyi Burak Yılmaz ve arkadaşları kırdı. Elbette hayallerdeki kupa Şampiyonlar Ligi'dir.. Dünyadaki her futbolsever; Messi-Mbappe-Neymar'lı forvet hattının neler yapacağını görmek için ekran başına geçecek. Bundan Fransa Ligi de Şampiyonlar Ligi de fayda sağlayacak. Pandemi etkisi sürüyor ama unutmayalım ki Paris her yıl 50 milyondan fazla turisti çeken bir cazibe merkezi... Yarın öbür gün karantinalar kalktığında Paris'e milyonlar gelecek. Takdir edersiniz ki birkaç yüz bini de PSG mağazalarından Messi forması almadan çıkmayacak. Son 15 yılda Barcelona mağazalarından çıkmadıkları gibi...

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