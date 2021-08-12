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Giriş Tarihi: 12.8.2021 14:15

Erol Bulut istedi Gaziantep FK transferi bitirdi! Deneyimli sağ bek imzayı attı

Erol Bulut istedi Gaziantep FK transferi bitirdi! Deneyimli sağ bek imzayı attı

Ankaragücü formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken telios Kıtsıou, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK'ya transfer etti. Gaziantep FK, transferi resmi internet sitesinden açıkladı.

Süper Lig'de bu sene iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, ligin tecrübeli sağ beklerinden Stelios Kıtsıou ile anlaştı.

GAZİANTEP FK'DAN KİTSİOU AÇIKLAMASI!

'Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen Yunan futbolcu Stelios Kitsiou ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kitsiou, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile Başkan Vekilimiz Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Stelios Kitsiou'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz.'

Stelios Kitsiou kimdir?

28 Eylül 1993 yılında Yunanistan'ın Thessaloniki şehrinde dünyaya gelen başarılı sağ bek, futbola Paok alt yapısında başladı. 2017 yılında Belçika Ligi temsilcilerinden St. Truiden kulübüne transfer olan Kitsiou, yüksek hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak ülkemiz takımlarından Ankaragücü forması giyen Yunan futbolcu, kariyerinde 263 müsabakaya çıkarken, 8 gol 24 asist başarısı yakaladı. Yunanistan Milli Takımı'nın da iki kez formasını terleten başarılı futbolcu, önümüzdeki üç yıl boyunca takımımızın başarısı için ter dökecek.

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Erol Bulut istedi Gaziantep FK transferi bitirdi! Deneyimli sağ bek imzayı attı
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