‘Falcao’nun maliyeti 9.5 milyon dolar’

G.Saray'ın Olağan Divan Kurulu dün yapılırken Başkan Burak Elmas'ın gündeminde de Falcao vardı. Elmas, "RadamelFalcao'nun bu yılki brüt maliyeti9.5 milyon dolar. (Yaklaşık 82 milyonTL)Serbest bıraksanız da bu yükümlülükdeğişmiyor. Biz genç, Galatasaray'a yakışan oyuncuları düşük ücret maliyetiyle ve vadeli bonservisle takıma katarak düşük maaş bütçesi yaratmaya çalışıyoruz" dedi. Elmas, MustafaCengiz'in ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevkiyle ilgili ise "Her dilekçeyi içeriğine bakmadan sevk ettik. Hata yaptığımı düşünmüyorum, tüzük gereğini uyguladım" dedi. Bu arada hastanede tedavi altına alınan eski başkan Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olmadığı öğrenildi