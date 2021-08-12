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Giriş Tarihi: 12.8.2021

‘Falcao’nun maliyeti 9.5 milyon dolar’

‘Falcao’nun maliyeti 9.5 milyon dolar’
G.Saray'ın Olağan Divan Kurulu dün yapılırken Başkan Burak Elmas'ın gündeminde de Falcao vardı. Elmas, "Radamel Falcao'nun bu yılki brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. (Yaklaşık 82 milyon TL)Serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor. Biz genç, Galatasaray'a yakışan oyuncuları düşük ücret maliyetiyle ve vadeli bonservisle takıma katarak düşük maaş bütçesi yaratmaya çalışıyoruz" dedi. Elmas, Mustafa Cengiz'in ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevkiyle ilgili ise "Her dilekçeyi içeriğine bakmadan sevk ettik. Hata yaptığımı düşünmüyorum, tüzük gereğini uyguladım" dedi. Bu arada hastanede tedavi altına alınan eski başkan Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olmadığı öğrenildi

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‘Falcao’nun maliyeti 9.5 milyon dolar’
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