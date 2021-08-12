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Giriş Tarihi: 12.8.2021 09:12

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! Pereira onay verdi

Fenerbahçe golcüsünü Fransa’da buldu! Pereira onay verdi

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Pereira'nın raporları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerde ilk hedef golcü transferi. Kanarya'nın gündemindeki isim ise Fransız ekibi Olympique Lyon forması giyen Moussa Dembele.

Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açacak Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.

Yönetim, geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Olympique Lyon'la 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Moussa Dembele için şartları zorlama kararı aldı.

YER AÇMAYA ÇALIŞIYOR
TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak. Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Ademi'yi bonservisle satan Kanarya, Caulker'ı da gönderecek.

KİMDİR?
FUTBOLA PSG altyapısında başlayan Dembele sırasıyla Fulham, Celtic, O.Lyon ve Atletico Madrid'de oynadı. Geçen sezon Ligue1'de 16 maça çıkarken 1 gol attı.

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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! Pereira onay verdi
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