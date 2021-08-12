Fenerbahçe golcüsünü Fransa’da buldu! Pereira onay verdi

YER AÇMAYA ÇALIŞIYOR

TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak. Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Ademi'yi bonservisle satan Kanarya, Caulker'ı da gönderecek.

KİMDİR?

FUTBOLA PSG altyapısında başlayan Dembele sırasıyla Fulham, Celtic, O.Lyon ve Atletico Madrid'de oynadı. Geçen sezon Ligue1'de 16 maça çıkarken 1 gol attı.