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Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:05

FIFA sıralamasında 10 basamak düştük! İşte o liste

AA
FIFA sıralamasında 10 basamak düştük! İşte o liste

FIFA, dünya sıralamasını açıkladı. Belçika'nın zirvede olduğu listede EURO 2020'de 3 maçını da kaybeden A Milli Takım, 10 basamak düşerek 39. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3'üncü sırada yer aldı.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sıraya yükseldi.

İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı.

En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1822 -
2 Brezilya 1798 +1
3 Fransa 1762 -1
4 İngiltere 1753 -
5 İtalya 1745 +2
6 Arjantin 1714 +2
7 İspanya 1680 -1
8 Portekiz 1662 -3
9 Meksika 1658 +2
10 ABD 1648 +10

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