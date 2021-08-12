Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? St. Johnstone Galatasaray maçında deplasman golü uygulanacak mı?
Giriş Tarihi: 12.8.2021 14:29

Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? St. Johnstone Galatasaray maçında deplasman golü uygulanacak mı?

Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? St. Johnstone Galatasaray maçında deplasman golü uygulanacak mı?

Temsilcimiz Galatasaray, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacak. İlk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, deplasmanda tur hesapları yapmaya başladı. Bu noktada, deplasman golü kuralı da maç öncesinde en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki, Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı ve uygulanacak mı? Deplasman golü kuralı kalktı mı? Detaylar haberimizde.

Galatasaray, St. Johnstone ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, galibiyet ve tur hesaplarını yapmaya başladı. Bu doğrultuda, sarı kırmızılı taraftarlar da birçok detayı öğrenmeye çalışıyor. Deplasman golü kuralı kalktı mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? St. Johnstone Galatasaray maçında deplasman golü kuralı kalktı mı? İşte detaylar...

UEFA, DEPLASMAN GOLÜ KURALINI KALDIRDI

UEFA, deplasman golü kuralına düzenleme getirdi.

Yapılan düzenlemeye göre, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.

İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.

GALATASARAY MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI UYGULANACAK MI?

Böylelikle, St. Johnstone Galatasaray maçında da deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

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Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? St. Johnstone Galatasaray maçında deplasman golü uygulanacak mı?
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