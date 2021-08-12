Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? St. Johnstone Galatasaray maçında deplasman golü uygulanacak mı?

Galatasaray, St. Johnstone ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, galibiyet ve tur hesaplarını yapmaya başladı. Bu doğrultuda, sarı kırmızılı taraftarlar da birçok detayı öğrenmeye çalışıyor. Deplasman golü kuralı kalktı mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? St. Johnstone Galatasaray maçında deplasman golü kuralı kalktı mı? İşte detaylar...