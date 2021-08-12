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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Getirmediysem bir sebebi var!

Getirmediysem bir sebebi var!

Fatih Terim, İskoçya’ya götürülmeyen Falcao ile ilgili bu yorumu yaparken, kalede İsmail’in oynayacağını söyledi

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesi soruları yanıtladı. Pandemi koşulları nedeniyle otelden video konferans yoluyla konuşan Terim, Falcao'nun kadroda olmaması ile ilgili, "Devamlı olarak Falcao soruluyor. Ben de sabırla cevap veriyorum. Alınmıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz" yorumunu yaptı. Kalede İsmail Çipe'nin oynayacağını bildiren tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Rakibimiz temaslı oynayan, çok mücadele eden bir takımdı, beni şaşırtmadılar. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalarda pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendirseydik buraya daha farklı şekilde gelebilirdik."

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Getirmediysem bir sebebi var!
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