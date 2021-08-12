Getirmediysem bir sebebi var!

Fatih Terim, İskoçya’ya götürülmeyen Falcao ile ilgili bu yorumu yaparken, kalede İsmail’in oynayacağını söyledi
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesi soruları yanıtladı. Pandemi koşullarınedeniyle otelden video konferans yoluylakonuşan Terim, Falcao'nun kadroda olmaması ile ilgili, "Devamlı olarak Falcao soruluyor.Ben de sabırla cevap veriyorum.Alınmıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bunubir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz" yorumunu yaptı. Kalede İsmail Çipe'nin oynayacağını bildiren tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Rakibimiz temaslı oynayan, çok mücadele eden bir takımdı, beni şaşırtmadılar. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalarda pozisyonlar bulduk amadeğerlendiremedik. Değerlendirseydik burayadaha farklı şekilde gelebilirdik."