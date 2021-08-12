Lucescu kefil oldu

“Kendisini Brezilya’dan bu yana tanır, takip ederim. Çok önemli bir futbolcu. Aradığınız mevki için ideal. Katkı sağlayacağına ve dikkat çekeceğine kefilim”
Beşiktaş transferde eski hocası Lucescu'nun görüşlerine büyük önem veriyor. Rumen hoca, Alex Teixeira gündeme alındığında Shakhtar Donetsk dönemindenöğrencisi hakkındaki görüşlerini siyahbeyazlılara iletmişti. Orta sahayaÇin ekibi Guoan'daoynayan Lucas FernandoMartins'i düşünen Beşiktaş'a yine Lucescu'dan referans geldi.
26 MAÇTA 4 GOL KAYDETTI
Brezilyalı futbolcularla yakından ilgilenen ve birçoğunu Avrupa futboluna kazandıran Lucescu'nun, Fernando Martins ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "KendisiniBrezilya döneminden bu yanatanırım. Aradığınız mevki içinde ideal. Performansıylakatkı sağlayacağına,dikkat çekeceğine kefilim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Guoan'da toplam 22 maç oynayan 29 yaşındaki oyuncu 4 gol attı, 2 asist üretti.
BATSHUAYI HABER GÖNDERDİ
Beşiktaş'ın santrfordaki en güçlü transfer adayı durumuna geçen Michy Batshuayi'den yeşil ışık. İngiliz Daily Express'in haberine göre; Chelsea forması giyen Belçikalı yıldızın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda mali şartlar konusunda kulübüyle görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi. Taraftarlar, Batshuayi'nin Instagram paylaşımlarını yoğun bir şekilde "Come to Beşiktaş" yağmuruna tutmuştu.