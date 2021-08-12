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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Lucescu kefil oldu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Lucescu kefil oldu

“Kendisini Brezilya’dan bu yana tanır, takip ederim. Çok önemli bir futbolcu. Aradığınız mevki için ideal. Katkı sağlayacağına ve dikkat çekeceğine kefilim”

Beşiktaş transferde eski hocası Lucescu'nun görüşlerine büyük önem veriyor. Rumen hoca, Alex Teixeira gündeme alındığında Shakhtar Donetsk döneminden öğrencisi hakkındaki görüşlerini siyahbeyazlılara iletmişti. Orta sahaya Çin ekibi Guoan'da oynayan Lucas Fernando Martins'i düşünen Beşiktaş'a yine Lucescu'dan referans geldi.

26 MAÇTA 4 GOL KAYDETTI
Brezilyalı futbolcularla yakından ilgilenen ve birçoğunu Avrupa futboluna kazandıran Lucescu'nun, Fernando Martins ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Kendisini Brezilya döneminden bu yana tanırım. Aradığınız mevki için de ideal. Performansıyla katkı sağlayacağına, dikkat çekeceğine kefilim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Guoan'da toplam 22 maç oynayan 29 yaşındaki oyuncu 4 gol attı, 2 asist üretti.

BATSHUAYI HABER GÖNDERDİ
Beşiktaş'ın santrfordaki en güçlü transfer adayı durumuna geçen Michy Batshuayi'den yeşil ışık. İngiliz Daily Express'in haberine göre; Chelsea forması giyen Belçikalı yıldızın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda mali şartlar konusunda kulübüyle görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi. Taraftarlar, Batshuayi'nin Instagram paylaşımlarını yoğun bir şekilde "Come to Beşiktaş" yağmuruna tutmuştu.

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Lucescu kefil oldu
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