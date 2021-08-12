Mert’te mutlu son

BEŞİKTAŞ'IN bir süredir transferi için görüşmeler yürüttüğü Mert Günok konusunda kulübü Başakşehir ile anlaşma sağlandı. Kara Kartal, turuncu- lacivertlilerle 1.2 milyon Euro bonservis üzerinden el sıkıştı. 2+1 yıllık imza atacak 32yaşındaki milli eldivene her yıl için 1 milyon Euroödenecek. Galatasaray'ın da istediği tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı formayı giymek için Başakşehir'de300 bin Euro'luk alacağını bıraktı.
GHEZZAL, RİZE MAÇI KADROSUNA GIRDI
BEŞIKTAŞ'IN bonservisiyle kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal'ın lisansı yetişti. 29 yaşındaki oyuncunun evraklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip lisans işlemlerini bitirdi ve yıldız futbolcuyu yarın ligin açılış maçı olan Çaykur Rize müsabakasına yetiştirdi.
AÇILIŞ 11'İ ŞEKİLLENDİ
SÜPER Lig'de yeni sezonu, son şampiyon Beşiktaş açacak. Yarın Ç.Rizespor'u konuk edecek siyah-beyazlılarda uzun süredir sakat olan Welinton ve Larin'den iyi haber geldi. İki oyuncu da kadroda olacak ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacaklarına Sergen Yalçın karar verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Welinton'ı oynatmazsa stoper tandeminde Mehmet Topal'ı sahaya sürecek. Santrforda Kenan Karaman oynayacak.