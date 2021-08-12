PSG’nin flaş transferi Lionel Messi’nin kaldığı otel geceliği belli oldu! Messi’ye özel video...

MESSI'NİN KALDIĞI OTELDE NELER VAR?

Paris'in en lüks otelinde kalan Lionel Messi, sezon öncesi tatilin keyfini çıkarıyor. Özel sinema salonu, havuzu ve 6 restoranı bulunan 5 yıldız bir otelde kalıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Messi, eşi Antonela ve 3 çocuğuyla birlikte Le Royal Monceau Oteli'nde kalıyor.

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Instagram'da 118 bin takipçisi olan Otel, Messi'nin otele girişini özel bir video halinde yayınladı. Messi'nin olduğu bir fotoğrafa "Böylesine harika bir oyuncuyu otelimizde ağırlamak büyük bir şeref!" cümlesi yazıldı.

2017 yılında transfer olan Neymar'ın da o dönemlerde bu otelde kaldığı tahmin ediliyor.