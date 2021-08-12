PSG’nin flaş transferi Lionel Messi’nin kaldığı otel geceliği belli oldu! Messi’ye özel video...

Paris'e transfer olan Lionel Messi, 35 milyon Euro ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kalabalık PSG taraftarı dün Messi'yi sokaklarda karşıladı ve 30 dakikada tüm formaları tükendi.
MESSI'NİN KALDIĞI OTELDE NELER VAR?
Paris'in en lüks otelinde kalan Lionel Messi, sezon öncesi tatilin keyfini çıkarıyor. Özel sinema salonu, havuzu ve 6 restoranı bulunan 5 yıldız bir otelde kalıyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Messi, eşi Antonela ve 3 çocuğuyla birlikte Le Royal Monceau Oteli'nde kalıyor.
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Instagram'da 118 bin takipçisi olan Otel, Messi'nin otele girişini özel bir video halinde yayınladı. Messi'nin olduğu bir fotoğrafa "Böylesine harika bir oyuncuyu otelimizde ağırlamak büyük bir şeref!" cümlesi yazıldı.
2017 yılında transfer olan Neymar'ın da o dönemlerde bu otelde kaldığı tahmin ediliyor.
MESSİ'NİN KALACAĞI OTELİN GECELİĞİ 17 BİN STERLİN
Messi'nin kaldığı Le Royal Monceau otelinin gecelik fiyatı 700 sterlinden başlıyor. Messi'nin kaldığı özel odanın gecelik fiyatı ise 17 bin sterlin.
Messi: "Bu bizim için yeni ama ben hazırım. Sportif açıdan ve ailem için harika bir şehir. Çok güzel ve eminim buranın tadını çıkaracağız. Sakin ve mutluyuz."
PARiS'İN EN LÜKS VE BİLİNEN OTELİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR
Le Royal Monceau, Paris'in kalbindeki Avenue Hoche üzerinde, ünlü Arc de Triomphe anıtının hemen yakınında yer almaktadır. Otel ayrıca Fransa'nın sanat bölgesine yakındır ve sergilere ve diğer kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
80 € (yaklaşık 67 £) fiyatla lezzetli wagyu dana bifteği sunan Matsuhisa Paris restoranı ile kaliteli yemekleri ile ünlüdür.
1928'de açılan Le Royal Monceau, Fransız başkentinin muhteşem manzarasına sahiptir ve odalar 11 yıl önce tasarımcı Philippe Starck tarafından yenilenmiştir.
GEÇMİŞTE BİRÇOK YILDIZ BU OTELDE KALDI
Winston Churchill, Walt Disney ve Robert De Niro da dahil olmak üzere birçok ünlü yüzün yıllar boyunca otelde kaldığına inanılıyor.