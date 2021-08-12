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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Restleşme Luyindama: Kalıyorum yönetim: Gidiyorsun

MEHMET ÖZCAN
Restleşme Luyindama: Kalıyorum yönetim: Gidiyorsun

Nelsson’un gelişiyle bileti kesilen Luyindama için yönetim 4 milyon Euro istiyor. Sarı-kırmızılı futbolcu ise sosyal medyadan taraftarlara, “Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalıyorum” mesajını verdi

Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif kabul edilmedi. Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım'' diye cevapladı.

11'DEKİ YERİ NELSSON'UN
Yönetim cephesi de 4 milyon Euro'luk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresunspor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.

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Restleşme Luyindama: Kalıyorum yönetim: Gidiyorsun
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