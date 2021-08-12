Restleşme Luyindama: Kalıyorum yönetim: Gidiyorsun

Nelsson’un gelişiyle bileti kesilen Luyindama için yönetim 4 milyon Euro istiyor. Sarı-kırmızılı futbolcu ise sosyal medyadan taraftarlara, “Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalıyorum” mesajını verdi
Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif kabul edilmedi. Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız.Galatasaray'da kalıpkalmayacağımı neden soruyorsunuz?Hiçbir yere gitmiyorum,burada kalacağım'' diye cevapladı.
11'DEKİ YERİ NELSSON'UN
Yönetim cephesi de 4 milyon Euro'luk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim deligdeki Giresunspor maçıylabirlikte Marcao'nunyanında yeni transferiNelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.