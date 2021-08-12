Samet Aybaba'dan Balotelli sözleri! "Bize ihtiyacı var"

"SORUNLU OYUNCULAR VAR, KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

Yeni gelen transferlerle birlikte güçlendiklerini ifade eden Aybaba, bununla birlikte bazı problemlerin de yaşanabileceğini, bu durumun normal olduğunu söyledi. Her şeyden önce takım ruhunun gelmesi gerektiğini dile getiren Aybaba, "Takımda sorunlu oyuncular var, kimse kimseyi kandırmasın. Tabi bu oyuncuların saha içi katkısı önemlidir. Kazanma adına çok büyük rol oynuyorsa hep birlikte onu doğru yönetmek gerekir. Bazı oyuncularımız bizim için büyük bir şans, bazı oyuncular içinse Adana Demirspor büyük bir şans" diye konuştu.





"BAZI ŞEYLERİ GÖRMEMEZLİKTEN GELİYORUZ"

Takımın en çok konuşulan transferi Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçında oyundan çıkarken tepkili olduğuna ve maçta hakemle diyaloğa girmesine dair gelen bir soru üzerine konuşan Aybaba, "Bazı şeyleri görmemezlikten geliyoruz. Burada önemli olan tüm takımın birbirine sarılmasıdır. Balotelli, İtalya 2'nci Ligi'nden geldi ve son 5 yıl performansı düşüktü ama büyük bir marka. Onun Adana Demirspor'a ihtiyacı var. Bu şansı iyi kullanırsa o da biz de mutlu oluruz. Biz onu doğru yönetmeye çalışıyoruz. Bazı ufak tefek sorunları var. Öyle büyük bir saygısızlığı yok. Verimi artarsa takım onu daha çok sahiplenir. Hakemle konuşabilir, kart görebilir. Dışarıda uyarılarımızı yapıyoruz. Saha içinde rahatlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.