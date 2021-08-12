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Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:35

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları ve gruplar ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları ve gruplar ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan dorukta. Beşiktaş'ın bu sene doğrudan katılacağı organizasyonda, kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, halihazırda Play-Off mücadeleleri devam ediyor. Peki, 2021 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi grupları hangi tarihte belli olacak? Detaylar haberimizde.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Play-Off mücadeleleri devam ederken temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi merak konusu oldu. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2021

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları ve gruplar ne zaman belli olacak?
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