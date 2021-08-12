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Giriş Tarihi: 12.8.2021 19:04 Son Güncelleme: 12.8.2021 19:11

Son dakika: Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini resmen duyurdu! İşte bonservis bedeli...

Son dakika: Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini resmen duyurdu! İşte bonservis bedeli...

Son dakika haberi… Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa giden kadroda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal’ın bonservisini Leicester City’den aldı. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolleri ve son görüşmeler için İstanbul’a getirdiği Cezayirli yıldızın transferini resmen açıkladı. Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Son dakika… Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın çifte kupayla tamamlamasına büyük katkı sağlayan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, bu sezon Galatasaray'a da gidip gelen transfer sürecinin ardından yeniden Beşiktaş'la anlaşma sağladı.

Cezayirli yıldızı geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getiren Beşiktaş, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından transferi resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, daha önce Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Valentin Rosier ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

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Son dakika: Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini resmen duyurdu! İşte bonservis bedeli...
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