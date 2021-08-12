Son dakika: Beşiktaş’a Alex Teixeira’dan sonra bir Brezilyalı daha! Mircea Lucescu kefil oldu...

SON DAKİKA: LUCESCU KEFİL OLDU! BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Beşiktaş, transferler konusunda zaman zaman eski teknik direktörü Mircea Lucescu'ya danışıyor. Alex Teixeira'dan sonra Fernando için de Rumen hocadan bilgi alındı.
Beşiktaş transferde eski hocası Lucescu'nun görüşlerine büyük önem veriyor. Rumen hoca, Alex Teixeira gündeme alındığında Shakhtar Donetsk döneminden öğrencisi hakkındaki görüşlerini siyahbeyazlılara iletmişti.
Orta sahaya Çin ekibi Guoan'da oynayan Lucas Fernando Martins'i düşünen Beşiktaş'a yine Lucescu'dan referans geldi.
Brezilyalı futbolcularla yakından ilgilenen ve birçoğunu Avrupa futboluna kazandıran Lucescu'nun, Fernando Martins ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Kendisini Brezilya döneminden bu yana tanırım.
Aradığınız mevki için de ideal. Performansıyla katkı sağlayacağına, dikkat çekeceğine kefilim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Guoan'da toplam 22 maç oynayan 29 yaşındaki oyuncu 4 gol attı, 2 asist üretti.
Mircea Lucescu, Fernando için 'Kendisini Brezilya'dan bu yana tanır, takip ederim. Çok önemli bir futbolcu. Aradığınız mevki için ideal. Katkı sağlayacağına ve dikkat çekeceğine kefilim...' ifadesini kullandı.
İngiliz Daily Express'in haberine göre; Chelsea forması giyen Belçikalı yıldızın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda mali şartlar konusunda kulübüyle görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi.
Taraftarlar, Batshuayi'nin Instagram paylaşımlarını yoğun bir şekilde "Come to Beşiktaş" yağmuruna tutmuştu.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, önümüzdeki yıl hem Süper Lig'de şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki kaleciyi de transfer ediyor.
A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transferin son detaylarını görüştü.
Daha önce Mert Günok için 2 milyon euro isteyen İstanbul ekibi, 1.5 milyon euro'ya kadar inmiş, Beşiktaş'ın ise 1.2 milyon euro önermişti. Taraflar bugün 1.4 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı.