Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber! 3 hafta yok
Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:47 Son Güncelleme: 12.8.2021 16:55

Son dakika: Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber! 3 hafta yok

Son dakika: Beşiktaş’a Tyler Boyd’dan kötü haber! 3 hafta yok

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında yarın (12 Ağustos) sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku yaşanıyor. Sakatlanan deneyimli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. A Spor'da yer alan habere göre, ABD'li oyuncunun lisansı çıkarılmayacak.

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezon 12 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesiyle başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takıma kötü bir haber geldi.

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Tyler Boyd sakatlandı. A Spor'un son dakika haberine göre, ABD'li kanat oyuncusu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlıların Boyd'a lisans çıkartmayacağı ifade ediliyor.

Boyd, geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti. Boyd'un Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor.

Yönetim, yapılacak transferlere göre Boyd'un takımdaki son durumuna karar verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 11 Ağustos 2021 MasterChef 9. önlüğü kim aldı?
Mesut Özil ve Pereira için çarpıcı sözler! 'Bağıran, çağıran, kavga eden...'
SON DAKİKA | Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Kastamonu'dan son dakika haberleri | Selin yıktığı binada son konuşma: Çocuklar korkuyor, 8'e çıktık
SON DAKİKA | Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu! Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: Lionel Messi’nin ayrılığı Barcelona’da kriz yarattı: Futbolcular isyan bayrağını çekti! Yüzde 80’lik düşüş…
Son dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Tam 8 ayrılık birden...
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlundan yeni skandal! O videosu ifşa oldu…
Son dakika: Kastamonu ve Sinop'tan peş peşe acı haberler geldi: 11 ölü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber! 3 hafta yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA