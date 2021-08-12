Son dakika: Beşiktaş’a Tyler Boyd’dan kötü haber! 3 hafta yok

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezon 12 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesiyle başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takıma kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Tyler Boyd sakatlandı. A Spor'un son dakika haberine göre, ABD'li kanat oyuncusu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlıların Boyd'a lisans çıkartmayacağı ifade ediliyor.
Boyd, geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti. Boyd'un Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor.
Yönetim, yapılacak transferlere göre Boyd'un takımdaki son durumuna karar verecek.