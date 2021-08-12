Son dakika: Dev transfer resmen açıklandı! Romelu Lukaku, 7 yıl sonra Chelsea’ye geri döndü...

Premier Lig'de de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Chelsea, geçtiğimiz yıl İtalya Serie A'da Inter ile olağanüstü bir performans sergileyen eski futbolcusu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
Avrupa basınında yer alan haberlere göre Lukaku'nun bonservisi için Inter'e 97.5 milyon Sterlin ödeyecek olan Chelsea, Belçikalı golcüye ise yıllık 12 milyon Euro ödeyecek.
Romelu Lukaku'nun Chelsea'ye imzasının ardından ilk sözleri böyle oldu:
"Bu harika kulübe döndüğüm için mutluyum. Buraya öğrenecek çok şeyi olan bir çocuk olarak gelmiştim, şimdi daha olgun bir şekilde geri döndüm. Serie A'yı kazanıp geldim ve Chelsea'ye şampiyonluk için yardım edeceğim. Umarım başarılı oluruz."
2011'de transfer olduğu Chelsea'de 3 sezonda sadece 15 maça çıkan Belçikalı forvet, 2014-2017 yılları arasında Everton formasıyla 166 maçta 87 gol attı.
Bu performansıyla Manchester United'ın yolunu tutan Lukaku, Kırmızı Şeytanlarla 96 maçta 42 gol kaydetti.
Inter ile geçen sezon 44 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gol ve 11 asist üretti.