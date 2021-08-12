Son dakika: Dev transfer resmen açıklandı! Romelu Lukaku, 7 yıl sonra Chelsea’ye geri döndü...

Romelu Lukaku'nun Chelsea'ye imzasının ardından ilk sözleri böyle oldu:

"Bu harika kulübe döndüğüm için mutluyum. Buraya öğrenecek çok şeyi olan bir çocuk olarak gelmiştim, şimdi daha olgun bir şekilde geri döndüm. Serie A'yı kazanıp geldim ve Chelsea'ye şampiyonluk için yardım edeceğim. Umarım başarılı oluruz."