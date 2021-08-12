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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:34 Son Güncelleme: 12.8.2021 11:47

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Son dakika haberi... Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye imza atması sonrası çok sürpriz bir iddia daha gündeme geldi! Henüz Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının şoku sürerken dünya futbolu Ronaldo hakkında çıkan haberi konuşuyor. PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den yönetime sürpriz talep! İşte son dakika haberinin detayları...

2021 yılı dünya futbolu için oldukça ilginç bir sene olmaya devam ediyor. Önce Avrupa Süper Ligi kararı daha sonra gelen büyük tepki sonrası iptal edilmesi... Daha sonra Lionel Messi'nin FFP nedeniyle İspanya'dan ayrılması derken dünyayı sarsan bir iddia daha gündeme geldi! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda mı buluşuyor?

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

SON DAKİKA: TARİHİ BULUŞMA! MESSİ İLE RONALDO BULUŞUYOR MU?

Messi'nin PSG'ye imzasının üstünden saatler geçtikten sonra İspanyol Gazetesi AS'ın iddiası şimdiden Avrupa spor dünyasını karıştırdı.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Juventus'ta mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun ya Manchester United ya da Real Madrid'e geri döneceği konuşuluyordu.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Haberde Nasser Al-Khelaifi'nin PSG rüya takımının sınırının olmadığı Mbappe'nin takımdan ayrılma kararından sonra Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi için çalışmaların başlayacağı ifade edildi.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

MBAPPE GİDİYOR RONALDO GELİYOR! NEYMAR, RONALDO VE MESSİ...

Eğer PSG, Ronaldo'yu da transfer ederse dünyanın en iyi üç oyuncusu olarak gösterilen Ronaldo, Messi ve Neymar aynı takımda forma giyecek.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Kylian Mbappe hala PSG ile sözleşme yenilemedi. Fransız yıldızın gelecek sezon Real Madrid'e imza atması bekleniyor. İddiaya göre Mbappe, Real Madrid'e gidince PSG de Ronaldo'ya imza attıracak.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Bu transfer operasyonunun gelecek sezon olması bekleniyor. Ronaldo, Real Madrid'te birçok kupa kazandığı Sergio Ramos ile de yeniden takım arkadaşı olacak.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

PSG'DEN LOS GALACTİCOS PROJESİ!

PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid'in 2000 ile 2004 seneleri arasında hayata geçirdiği Los Galacticos'u yeniden uygulayacak.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

PSG, bu sezon İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı, İspanyol stoper Sergio Ramos'u ve Hollandalı orta saha Wijnaldum'u transfer etti.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Bu sene Mbappe, Messi ve Neymar birlikte mücadele edecek. PSG'nin en büyük hedefi ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

NEYMAR KUTLADI MBAPPE SESSİZ KALDI!

Messi'nin PSG'ye transferi sonrası eski takım arkadaşı Neymar, Instagram hesabından bir gönderi paylaşarak 'Yeniden birlikteyiz.' notunu düştü.

Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Kylian Mbappe ise Messi için herhangi bir paylaşım yapmadı. İddialara göre Mbappe, Messi'nin gelmesinden dolayı rahatsız ve sezon sonunda takımdan ayrılacak.

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Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...
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