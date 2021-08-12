Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

Son dakika haberi... Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye imza atması sonrası çok sürpriz bir iddia daha gündeme geldi! Henüz Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının şoku sürerken dünya futbolu Ronaldo hakkında çıkan haberi konuşuyor. PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den yönetime sürpriz talep! İşte son dakika haberinin detayları...

2021 yılı dünya futbolu için oldukça ilginç bir sene olmaya devam ediyor. Önce Avrupa Süper Ligi kararı daha sonra gelen büyük tepki sonrası iptal edilmesi... Daha sonra Lionel Messi'nin FFP nedeniyle İspanya'dan ayrılması derken dünyayı sarsan bir iddia daha gündeme geldi! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda mı buluşuyor?