Son dakika: Dünyayı futbolunu sarsan iddia! Tarihi buluşma gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi...

2021 yılı dünya futbolu için oldukça ilginç bir sene olmaya devam ediyor. Önce Avrupa Süper Ligi kararı daha sonra gelen büyük tepki sonrası iptal edilmesi... Daha sonra Lionel Messi'nin FFP nedeniyle İspanya'dan ayrılması derken dünyayı sarsan bir iddia daha gündeme geldi! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda mı buluşuyor?
SON DAKİKA: TARİHİ BULUŞMA! MESSİ İLE RONALDO BULUŞUYOR MU?
Messi'nin PSG'ye imzasının üstünden saatler geçtikten sonra İspanyol Gazetesi AS'ın iddiası şimdiden Avrupa spor dünyasını karıştırdı.
Juventus'ta mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun ya Manchester United ya da Real Madrid'e geri döneceği konuşuluyordu.
Haberde Nasser Al-Khelaifi'nin PSG rüya takımının sınırının olmadığı Mbappe'nin takımdan ayrılma kararından sonra Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi için çalışmaların başlayacağı ifade edildi.
Kylian Mbappe hala PSG ile sözleşme yenilemedi. Fransız yıldızın gelecek sezon Real Madrid'e imza atması bekleniyor. İddiaya göre Mbappe, Real Madrid'e gidince PSG de Ronaldo'ya imza attıracak.
Bu transfer operasyonunun gelecek sezon olması bekleniyor. Ronaldo, Real Madrid'te birçok kupa kazandığı Sergio Ramos ile de yeniden takım arkadaşı olacak.
PSG'DEN LOS GALACTİCOS PROJESİ!
PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid'in 2000 ile 2004 seneleri arasında hayata geçirdiği Los Galacticos'u yeniden uygulayacak.
PSG, bu sezon İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı, İspanyol stoper Sergio Ramos'u ve Hollandalı orta saha Wijnaldum'u transfer etti.
Kylian Mbappe ise Messi için herhangi bir paylaşım yapmadı. İddialara göre Mbappe, Messi'nin gelmesinden dolayı rahatsız ve sezon sonunda takımdan ayrılacak.