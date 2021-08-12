Son dakika: Fatih Terim’den sürpriz tercih! Mohamed’e şok, Feghouli ve Diagne...

Son dakika... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bu akşam İskoçya'da zorlu bir maça çıkacak. İstanbul'daki 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında Galatasaray, St. Johnstone ile McDiarmid Park'ta saat 21.00'de karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz turu geçmesi durumunda play-offa yükselecek ve Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek önemli adım atacak. Fatih Terim, kritik mücadele öncesinde sürpriz tercihler yaptı. Deneyimli teknik adamın bu akşam farklı bir 11'le sahada olması bekleniyor.
Dikkat çeken bir başka tercih ise Feghouli. 67 yaşındaki hoca, Başkan Burak Elmas'ın takımdan gönderileceğini söylediği Feghouli'ye bu akşam şans verecek. Cezayirli yıldızın orta sahada görev yapacağı belirtildi.
Galatasaray'ın bu akşam sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Kerem, Diagne.
Terim'in son antrenmanda bu ilk 11'i denediği belirtildi.