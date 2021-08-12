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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:14 Son Güncelleme: 12.8.2021 11:41

Son dakika: Fatih Terim'den sürpriz tercih! Mohamed'e şok, Feghouli ve Diagne...

Son dakika: Fatih Terim’den sürpriz tercih! Mohamed’e şok, Feghouli ve Diagne...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda bu akşam deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. 1-1 sona eren ilk maçında rövanşında Fatih Terim'den sürpriz tercihler gelmesi bekleniyor. Falcao'yu kadroya almayan deneyimli teknik adam, forvet bölgesinde ise Mohamed'in yerine Diagne'ye şans verecek. Başkan Burak Elmas'ın, "Takımdan göndermek istiyoruz" dediği Feghouli'nin de bu akşam ilk 11'de yer alacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bu akşam İskoçya'da zorlu bir maça çıkacak. İstanbul'daki 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında Galatasaray, St. Johnstone ile McDiarmid Park'ta saat 21.00'de karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz turu geçmesi durumunda play-offa yükselecek ve Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek önemli adım atacak. Fatih Terim, kritik mücadele öncesinde sürpriz tercihler yaptı. Deneyimli teknik adamın bu akşam farklı bir 11'le sahada olması bekleniyor.

FEGHOULİ VE DİAGNE SÜRPRİZİ! MOHAMED'İN YERİNE...

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Falcao'yu maç kadrosuna almayan Terim, Diagne ve Feghouli'yi ilk 11'de sahaya sürecek. Kolombiyalı golcüyü İskoçya'ya götürmeyen Fatih Terim, Mohamed'i de kesecek ve Diagne ile maça başlayacak.

Dikkat çeken bir başka tercih ise Feghouli. 67 yaşındaki hoca, Başkan Burak Elmas'ın takımdan gönderileceğini söylediği Feghouli'ye bu akşam şans verecek. Cezayirli yıldızın orta sahada görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray'ın bu akşam sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Kerem, Diagne.

Terim'in son antrenmanda bu ilk 11'i denediği belirtildi.

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Son dakika: Fatih Terim'den sürpriz tercih! Mohamed'e şok, Feghouli ve Diagne...
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