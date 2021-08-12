Son dakika: Fenerbahçe’ye Pelkas şoku! Yunan yıldızın omzu çıktı...

Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından biri olan Pelkas'tan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Bu sabah yapılan idmanda omzu çıkan Pelkas'a ilk müdahale takım doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından yapıldı. Oyuncunun tedavisi devam ediyor. Fenerbahçe de Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN PELKAS AÇIKLAMASI!
'Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'