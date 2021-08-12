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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:09 Son Güncelleme: 12.8.2021 11:15

Son dakika: Fenerbahçe'ye Pelkas şoku! Yunan yıldızın omzu çıktı...

Son dakika: Fenerbahçe’ye Pelkas şoku! Yunan yıldızın omzu çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edilirken Yunan yıldız Pelkas'tan kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre Pelkas'ın sağ omzu çıktı. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusuna ilk müdahale takım doktoru tarafından yapıldı.

Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından biri olan Pelkas'tan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Bu sabah yapılan idmanda omzu çıkan Pelkas'a ilk müdahale takım doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından yapıldı. Oyuncunun tedavisi devam ediyor. Fenerbahçe de Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN PELKAS AÇIKLAMASI!

'Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'

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Son dakika: Fenerbahçe'ye Pelkas şoku! Yunan yıldızın omzu çıktı...
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