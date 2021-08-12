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Giriş Tarihi: 12.8.2021 07:02 Son Güncelleme: 12.8.2021 07:09

Son dakika: Galatasaray'da Luyindama çıkmazı! Taraftara verdiği cevap şoke etti

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Luyindama çıkmazı! Taraftara verdiği cevap şoke etti

Son dakika... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan gönderilecek isimlerle yolların ayrılması konusunda da yoğun mesai harcanıyor. Falcao, Feghouli ve Diagne gibi yıldızlarla yolları ayırmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un gelişi sonrası Luyindama'yı da kesin olarak satmak istiyor. Taraftarların da gitmesini istediği Kongolu stoperin kararı ise Cimbom'u zora sokacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Cicaldau, Aanholt'u renklerine bağlayan Aslan, Nelsson'la birlikte stoper bölgesine de takviye yapmış oldu.

Falcao, Feghouli ve Diagne'yi kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un gelişi sonrası Luyindama için de benzer bir karar aldı. Beklenen teklifin gelmesi durumunda satılması planlanan Kongolu ise gitmeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi.

Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım'' diye cevapladı.

11'DEKİ YERİ NELSSON'UN

Yönetim cephesi de 4 milyon euro'luk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresunspor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.

7 MİLYON EURO 5 YILDA ÖDENECEK

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Kopenhag'a 5 yıl içinde 7 milyon Euro ödenecek. Nelsson'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu açıklandı.

Danimarkalı futbolcuya da sezon başına 1 milyon Euro ödenecek. Victor Nelsson imzanın ardından duygularını şöyle dile getirdi: "Fantastik bir takıma geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fatih Terim hocamızla çalışacak olmaktan memnunum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum."

GETİRMEDİYSEM BİR SEBEBİ VAR!

Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Kadroda almadığı Radamel Falcao için ise çarpıcı ifadeler kullandı.

Pandemi koşulları nedeniyle otelden video konferans yoluyla konuşan Terim, Falcao'nun kadroda olmaması ile ilgili, "Devamlı olarak Falcao soruluyor. Ben de sabırla cevap veriyorum. Alınmıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz" yorumunu yaptı.

Kalede İsmail Çipe'nin oynayacağını bildiren tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Rakibimiz temaslı oynayan, çok mücadele eden bir takımdı, beni şaşırtmadılar. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalarda pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendirseydik buraya daha farklı şekilde gelebilirdik."

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Son dakika: Galatasaray'da Luyindama çıkmazı! Taraftara verdiği cevap şoke etti
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