Son dakika: Galatasaray’da Luyindama çıkmazı! Taraftara verdiği cevap şoke etti

Pandemi koşulları nedeniyle otelden video konferans yoluyla konuşan Terim, Falcao'nun kadroda olmaması ile ilgili, "Devamlı olarak Falcao soruluyor. Ben de sabırla cevap veriyorum. Alınmıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz" yorumunu yaptı.