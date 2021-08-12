Son dakika: İngiliz basınından Michael Seri iddiası! Kadıköy zaferinin yıldızı geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz sezonu Bordeaux'da kiralık geçiren Michael Seri, Fulham'dan ayrılabilir. Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir sezon kaldı. Seri ile hem Napoli hem de Galatasaray ilgileniyor. İngiliz basını Galatasaray'ın Seri'yi geri getirmek istediğini iddia etti.
Belhanda ile birlikte Nice takımında muhteşem bir performans ortaya koyan Seri, daha sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmuştu.
Fulham'dan Galatasaray'a kiralanan Seri, ilk haftalarda form tutamadı fakat ligin ortasından itibaren Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri oldu.
Yıllar sonra kazanılan Kadıköy deplasmanında oynadığı futbolla taraftarından alkış alan Seri'nin yeni durağının ya Galatasaray ya da Napolü olacağı iddia edildi.