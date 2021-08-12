Son dakika: İngiliz basınından Michael Seri iddiası! Kadıköy zaferinin yıldızı geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz sezonu Bordeaux'da kiralık geçiren Michael Seri, Fulham'dan ayrılabilir. Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir sezon kaldı. Seri ile hem Napoli hem de Galatasaray ilgileniyor. İngiliz basını Galatasaray'ın Seri'yi geri getirmek istediğini iddia etti.