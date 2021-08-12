Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İngiliz basınından Michael Seri iddiası! Kadıköy zaferinin yıldızı geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 12.8.2021 09:51 Son Güncelleme: 12.8.2021 09:55

Son dakika: İngiliz basınından Michael Seri iddiası! Kadıköy zaferinin yıldızı geri mi dönüyor?

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İngiliz basınından Michael Seri iddiası! Kadıköy zaferinin yıldızı geri mi dönüyor?

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Michael Seri için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Geçen sezonu Fransa'da geçiren Fildişili oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bir sene sonra sona eriyor. Seri, bu sezon Fulham kadrosunda düşünülmüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gedson Fernandes transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sürpriz bir hamle yapabilir. Fatih Terim, geçen sezon Seri'yi istediklerini ifade etmiş fakat bu transer gerçekleşmemişti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Seri için, Galatasaray yeniden devreye girdi.

Geçtiğimiz sezonu Bordeaux'da kiralık geçiren Michael Seri, Fulham'dan ayrılabilir. Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir sezon kaldı. Seri ile hem Napoli hem de Galatasaray ilgileniyor. İngiliz basını Galatasaray'ın Seri'yi geri getirmek istediğini iddia etti.

Belhanda ile birlikte Nice takımında muhteşem bir performans ortaya koyan Seri, daha sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmuştu.

Fulham'dan Galatasaray'a kiralanan Seri, ilk haftalarda form tutamadı fakat ligin ortasından itibaren Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri oldu.

Yıllar sonra kazanılan Kadıköy deplasmanında oynadığı futbolla taraftarından alkış alan Seri'nin yeni durağının ya Galatasaray ya da Napolü olacağı iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 11 Ağustos 2021 MasterChef 9. önlüğü kim aldı?
Son dakika: Lionel Messi’nin ayrılığı Barcelona’da kriz yarattı: Futbolcular isyan bayrağını çekti! Yüzde 80’lik düşüş…
SON DAKİKA | Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'THK' tepkisi: Bu uçakları çalışamaz hale getiren sizsiniz
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Tam 8 ayrılık birden...
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...
Son dakika: Galatasaray'da Luyindama çıkmazı! Taraftara verdiği cevap şoke etti
Okullar ne zaman açılacak, Eylül’de açılacak mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!
Meteoroloji son dakika kodu ile açıkladı! İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliği
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İngiliz basınından Michael Seri iddiası! Kadıköy zaferinin yıldızı geri mi dönüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA