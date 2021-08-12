Son dakika: TFF’den deplasman golü kararı! UEFA kaldırmıştı...

Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gittik. Adana Demirspor, yüzde 50'ye uymuştu ancak bir dolu, bir boş koltuk olması gerek. Buna uyulmamıştı. Kale arkasında sosyal mesafeye uyulmamıştı. Bunlara uyulmazsa maalesef bu duruma cezalı talimatnamelerimiz olacak.

Deplasmanlara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske, mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık.