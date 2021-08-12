Süper Lig’de yerli hoca dominasyonu! Sadece Pereira ve Farioli...

Bu sezon başında iki takım teknik direktör değişikliği yaptı. Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Gaziantep FK da yeni sezona Erol Bulut ile başlayacak.

Bu sezon lige yükselen Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardığı teknik adamlarıyla yola devam ediyor.