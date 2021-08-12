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Giriş Tarihi: 12.8.2021 12:31

Süper Lig'de yerli hoca dominasyonu! Sadece Pereira ve Farioli...

İHA
Süper Lig’de yerli hoca dominasyonu! Sadece Pereira ve Farioli...

Süper Lig 2021-2022 sezonuna 20 takımdan 18'i geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak. Bu sezon ligdeki teknik direktörlerin 18'i Türk, 2'si de yabancı olacak. Sadece Fenerbahçe Vitor Pereira ile, Fatih Karagümrük de Francesco Farioli ile çalışacak.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda takımların büyük çoğunluğu aynı teknik direktörlerle devam ederken, bazı takımlar da yeni teknik adamlarla sezona merhaba diyecek. Bu sezon 20 takımla oynanacak ligde 18 takım geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 2 takım ise teknik adam değişikliğine gitti.

Bu sezon başında iki takım teknik direktör değişikliği yaptı. Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Gaziantep FK da yeni sezona Erol Bulut ile başlayacak.

Bu sezon lige yükselen Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardığı teknik adamlarıyla yola devam ediyor.

18 TÜRK, 2 YABANCI TEKNİK ADAM YER ALACAK
Takımların tercihi ise Türk teknik adamlardan yana oldu. 20 Süper Lig ekibinin 18'i Türk, 2'si de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Fenerbahçe Vitor Pereira ile, Fatih Karagümrük de Francesco Farioli ile çalışacak.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle:

Adana Demirspor: Samet Aybaba
Alanyaspor: Çağdaş Atan
Altay: Mustafa Denizli
Antalyaspor: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Aykut Kocaman
Beşiktaş: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Bülent Uygun
Fatih Karagümrük: Francesco Farioli
Fenerbahçe: Vitor Pereira
Galatasaray: Fatih Terim
Gaziantep FK: Erol Bulut
Giresunspor: Hakan Keleş
Göztepe: Ünal Karaman
Hatayspor: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Şenol Can
Kayserispor: Yalçın Koşukavak
Konyaspor: İlhan Palut
Sivasspor: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Abdullah Avcı
Yeni Malatyaspor: İrfan Buz

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Süper Lig'de yerli hoca dominasyonu! Sadece Pereira ve Farioli...
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