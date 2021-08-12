Trabzonspor teknik direktörü Avcı takımından övgüyle söz etti!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, karşılaşmanın hedefleri için çok önemli bir maç olduğunu belirten Avcı, "Geçen haftadan birkaç konu başlığı var aslında. Birincisi, resmi müsabaka olarak ikinci müsabakamızı oynadık. Molde ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Bir sistem, bir organizasyon takımı. Son 10 senenin 8 senesinde Avrupa kupalarında oynuyor. Bununla birlikte bugün 20. resmi müsabakalarını oynadılar." ifadelerini kullandı.

Avcı, hiç alışık olmadıkları bir sentetik sahada, hiç alışık olmadıkları bir futbol topunun olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Rakibin de buna alışık olduğu, zeminin ıslandığında topun gidiş şeklinin de değiştiği bir durum vardı. Bunlar olumsuz olarak baktıklarımız ancak oyuncularım iki maçtır özellikle topa sahip olmayı, organizasyonları, sabırlı oyunu çok iyi yaptılar. İstatistik olarak korner sayısı, şut sayısı, rakip ceza sahasına girişleri çok yüksek. İki maç da elimizdeydi, daha erken bitirebilirdik ancak bugün penaltılara kısmet oldu. Lige başlamadan önce özellikle ikinci resmi müsabakadan sonra bu oyunu daha da geliştirerek oynayacak bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün tur atlamak bizim için önemliydi. Hem genel olarak bir mesaj vermek adına hem de öz güveni daha da yakalamak ve hedeflere daha da hızlanmak adına önemli bir gündü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu ay yoğun bir ay, üç gün sonra Süper Lig başlıyor. Ona en dinlenmiş şekilde girerek yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaleci Uğurcan Çakır da Molde'yi tebrik ederek, "20 tane resmi maç oynamışlardı, hazırlardı. İki maçta da çok iyi performans sergilediler, çok iyi mücadele ettiler. İki maçta da dört kez öne geçen taraf bizdik. Bugün berabere kaldık. Uzatmalardan sonra penaltılara gitti, orada kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Çakır, bu maçın kendileri için çok önemli bir müsabaka olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Hocamızın da dediği gibi hedeflere daha hızlı gitmenin bir yoluydu bu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hocamızın bize verdiği direktifler, yaptırdığı çalışmalar doğrultusunda sahada en iyisini yapmaya çalıştık. İyi mücadele ettik ve turu geçtik. Önümüzde Malatyaspor maçı var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, Süper Lig'e galibiyetle başlamak istiyoruz."