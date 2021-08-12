Trondsen evinde ilk 11’de

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçının 11'ini şekillendirdi. 3-3 biten ilk maçta kalesinde gördüğü 4 pozisyonda 3 gol yiyen bordo-mavililer, tüm idmanlarda bu defansif zaafı giderecek çalışmalar üstünde durmuştu. Avcı'nın ilk maçın 11'inde tek değişikliğe giderek, sol beke koyduğu Bruno Peres'i sağa çekmesi, sol bekte ise Norveçli Trondsen'i oynatması bekleniyor.
LİLLE'İN UĞURCAN ISRARI SÜRÜYOR
TRABZONSPOR'UN milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Fransa'nın son şampiyonu Lille'in ilgisinin resmi teklife dönüşmesi bekleniyor. Ancak ekonomik zorluk çeken Fransız kulübünün, Uğurcan Çakır'ı bu sezon 3 milyon Euro gibi bir bedelle kiralayarak gelecek sezon için zorunlu satın alma opsiyonuyla alma düşüncesinde olduğu öğrenildi.