Usta yazardan dikkat çeken yorum! ’Mesut Özil ve Pelkas için Fenerbahçe’ye yeni bir Fernandao lazım!’

ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin çok daha etkili bir forvete ihtiyacı var. Gol yönünde becerili olması lazım. Ayrıca Mesut, Pelkas, Ozan, Sosa ve İrfan Can gibi büyük yeteneklerin olduğu bir yerde, bunların kalitesine cevap verecek, bir iş bitiriciye büyük ihtiyaç var.