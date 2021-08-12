Usta yazardan dikkat çeken yorum! ’Mesut Özil ve Pelkas için Fenerbahçe’ye yeni bir Fernandao lazım!’

Sabah Gazetesi Yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Son 2-3 sezondur F.Bahçe en çok rakip ceza alanına giren, en çok şut çeken takım. Hücumda problem yok ama neticelendirme olmamış.
'BÜTÇEYİ SANTRAFORA AYIRMAK AKILLICA OLUR...'
Bu da şampiyonluğu kaçırttı. Şu anki son adam performansı maç kazandırır ama şampiyonluğa götürmez. Yönetimin planladığı 3-4 transferin bütçesini gerekirse tek santrfora ayırması bile akıllıca olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Mutlaka iyi bir santrfor alması gerekir. Geçen sene santrfor olarak yapılan transferler Samatta, Cisse, Ademi, Thiam dörtlüsünden hiç birinden en ufak katkı gelmedi.
Ben o zaman, kanat forveti olarak kullanılan Valencia'nın gerçek yerinin santrfor olduğunu söylemiştim. Öyle ki Valencia, santrfor olmadığı maçlarda katkı sağladı. Ama 'Serdar, Valencia yeterli mi?' derseniz, soru işareti.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var? Van Persie, Fernandao, Vedat Muriqi, Samatta… Dördü de farklı özelliklere sahipti ama en verimli olanı Fernandao'ydu.
'YENİ BİR FERNANDAO LAZIM!'
Takımdaki santrforlar, sprinter kimlikli. Fernandao tipi bir santrfor gelirse, Mesut ve Pelkas, o golcüyü kral yapar.
ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin çok daha etkili bir forvete ihtiyacı var. Gol yönünde becerili olması lazım. Ayrıca Mesut, Pelkas, Ozan, Sosa ve İrfan Can gibi büyük yeteneklerin olduğu bir yerde, bunların kalitesine cevap verecek, bir iş bitiriciye büyük ihtiyaç var.