38 yaşındaki Umut Bulut’tan harika başlangıç! Sezonun ilk maçında 2 gol birden...

Süper Lig tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu Umut Bulut, geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da tamamlamıştı. Deneyimli golcü, yaz transfer döneminin başında TFF 1. Lig'e yeni yükselen takımlardan Eyüpspor'a transfer oldu.

Kariyerine bir alt ligde devam eden 38 yaşındaki Umut Bulut, sezonun ilk maçında adeta şov yaptı. Golcü oyuncu, Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçta 13 ve 27'inci dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.

İstikrarıyla kalitesini ortaya koyan Umut, yeni sezona da golleriyle başladı.