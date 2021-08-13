Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Batshuayi maaşını düşürmeye hazır
Giriş Tarihi: 13.8.2021

Batshuayi maaşını düşürmeye hazır

Batshuayi maaşını düşürmeye hazır

Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlılar, Batshuayi’yi bedelsiz kiralama peşinde

Santrfora Michy Batshuayi takviyesi yapmayı çok isteyen Beşiktaş, Chelsea ile temaslarını sıklaştırdı. İngiliz kulübü, geçtiğimiz sezon sözleşmesini uzatarak Crystal Palace'a kiraladığı 27 yaşındaki oyuncuda yine aynı yöntemi uygulamak istiyor. Beşiktaş cephesi ise bu durumda oyuncuyu bedelsiz kiralayarak gelecek sezon için satın alma opsiyonuyla transfer etmenin peşinde. İngilizler'in "4 milyon Pound maaşının tamamını karşılarsanız olur" yanıtı siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Belçikalı futbolcunun maaşından feragat ederek indirim yapmayı kabul ettiği belirtildi. Menajeriyle kurulan ilk temasta Beşiktaş'ın santrfor için ayırdığı 2.5-3 milyon Euro seviyelerinde maaşla transferin gerçekleşebileceği düşüncesi hakim oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı
Kastamonu'dan peş peşe son dakika gelişmeleri | Selin yıktığı binada son konuşma: Çocuklar korkuyor, 8'e çıktık
Kastamonu'yu yıkan selden son dakika: Can kaybında kahreden artış
Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...
Son dakika | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Son dakika haberi: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Mesut Özil ve Pereira için çarpıcı sözler! 'Bağıran, çağıran, kavga eden...'
Meral Akşener'e tepki gösteren şehit ağabeyinin ailesi konuştu: Dün yaşananların hepsi komplo
ÖTV indirimi son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika: Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e seslendi: Onun gibi oyuncu bulamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Batshuayi maaşını düşürmeye hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA